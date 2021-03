Un 2021 rovente: da gennaio 13 incendi in città. La mappa interattiva

Dopo un periodo di relativa calma, il fenomeno delle auto distrutte dai roghi notturni è tornato prepotentemente ad occupare le pagine di cronaca cittadina. Sabato e domenica, in due differenti quartieri della città, sono andate a fuoco altrettante auto: una Fiat Multipla in via Mons. D'Oria, a ridosso del rione Belvedere, e una Fiat Panda in via Carafa, tra l'extramurale e il centro cittadino. Nella stessa zona, l'8 marzo, era andata distrutta un'altra auto in via Farinata, a pochi passi dal Comune.

La mappa che abbiamo realizzato segnala 13 episodi in poco meno di tre mesi, quasi tutti concentrati in un gennaio rovente. Non solo auto, però: l'11 gennaio le fiamme avevano determinato ingenti danni a una pizzeria in via don Albertario, mentre il 27 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio in un locale di via Santa Rita, in pieno centro storico.

Dalla mappa emerge che ad essere colpito non è un quartiere in particolare, sebbene in ben quattro casi le fiamme si siano alzate nel rione Belvedere. Possibile se non probabile, quindi, che il fenomeno non sia addebitabile ad una sola mano, ma che abbia più responsabili che agiscono col favore delle tenebre.

A parte la Renault Scenìc incendiata in via Fortunato (12 gennaio) e il locale in via Santa Rita, gli altri 11 episodi si sono tutti verificati in piena notte, tra le 3 e le 6 del mattino, fascia oraria in cui la sorveglianza delle forze dell'ordine scarseggia particolarmente.

Ritorsioni? Vandalismo? Minacce? Le cause che hanno portato ad un incremento così alto degli incendi d'auto in questi primi tre mesi del 2021 sono al vaglio degli inquirenti. Il 21 gennaio sono stati fermati due ragazzini di 17 e 12 anni - sorpresi in flagranza di reato - per aver dato fuoco a veicoli auto in piazza Ospedale. Ma tutti gli altri episodi non hanno ancora un responsabile.