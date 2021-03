Auto in fiamme in via Carafa, è la seconda in due giorni

Seconda auto in fiamme in due giorni. Questa notte l'incendio è divampato in via Carafa, ad angolo con via Verdi e a prendere fuoco è stata una Panda.

Le fiamme - che hanno danneggiato anche un portone - sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione dei residenti. Sul posto anche i carabinieri.

Soltanto ieri una Fiat Multipla era andata distrutta in un incendio in via Mons. D'Oria, nei pressi di via Don Minzoni.