Incendio in via D'Oria, distrutta auto

Auto in fiamme nella notte scorsa in via Mons. D'Oria, nei pressi di via don Minzoni. Ad essere distrutta da un incendio,divampato intorno alle 4, è stata una Fiat Multipla. Residenti e uomini della Metronotte hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno spento l'incendio. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ruvo.