E sono 17 gli assessori "di Mazzilli"

In origine, 38 giorni dopo l’elezione del sindaco Mazzilli, c’erano: Gaetano Nesta e Francesco Scaringella (eletti dai cittadini), Luigi Perrone, Mario Malcangi, Lorena Mangione, Adele Mintrone e Concetta Olivieri. Era il 3 luglio 2014. Furono loro sette i primi a giocare quella che - ieri in consiglio - è stata definita dal primo cittadino «una partita di calcio in cui si resta in campo fino a quando non ci si rende conto che gli avversari sono in grado di vincere».

I 90 minuti, in questo caso, valgono i cinque anni di vita amministrativa. Nei primi quattro si è perso il conto dei cambi di casacca, degli ammoniti, degli espulsi e degli infortunati.

Dopo meno di tre mesi a lasciare l’incarico di assessore fu Concetta Olivieri. Prese il suo posto Anita Musto. La seconda “caduta” fu quella di Lorena Mangione, causata dalla frattura interna a Forza Italia. Era il 22 marzo 2015.

Nell’aprile del 2016, in tre dissero addio alla giunta: Malcangi, Mintrone e Musto. I nuovi assessori avevano già fatto riscaldamento: il 9 aprile 2016, iniziarono la loro partita Marialuisa Zezza, Giulia Tandoi, Antonella Rosito e Luigi Musci: fu il primo rimpasto di giunta. Sempre in campo Perrone, Nesta e Scaringella, quest’ultimo vice sindaco dalla prima ora - venne privato della delega alla Cultura, trattenuta dal sindaco.

Il 29 novembre 2017 si defilò dalla squadra anche Musci, contestualmente al passaggio all’opposizione del Movimento Schittulli guidato dall’ex assessore Malcangi.

Tra un rimpasto e l’altro, anche le dimissioni del sindaco: le prime, solo ipotizzate nel caso in cui non si fosse eletto il presidente del consiglio, e le seconde a gennaio di quest’anno, ritirate dopo il consiglio comunale in cui si è assicurato la fiducia della maggioranza (con Ventura che ha lasciato Un cantiere in Comune dicendo di voler “scongiurare” l’arrivo del commissario prefettizio). Allo scadere del timer pubblicato sul facebook ci sarebbero state un’altra volta. Mazzilli lo ha chiarito ieri in consiglio per rispondere alla domanda di Bovino che ipotizzava la «costruzione del “partito del fallimento”».

E così si arriva a ieri. Alla nomina della nuova giunta dopo l’azzeramento di quello che era rimasto della precedente. Dopo le dimissioni di Perrone. È servito «un grande lavoro di concertazione» come ha dichiarato oggi Mazzilli. La squadra non è ancora completa, mancano i due nomi che andranno ad affiancare Pasquale Tarricone, Salvatore Mattia, Luigi Menduni, Tina Leo e Claudia Lerro. «Ci sarà l’aggiunta alla giunta» per dirla con l’ironia di Loiodice.



«Ho parlato chiaro in tutte le fasi di questa crisi - ha argomentato ieri Mazzilli - Quando ho ritirato le dimissioni era perché ero convinto che ci fossero ancora i numeri per continuare. Lunedì ho fatto partire il timer, alle 14, per dire che avevo chiesto alle forze politiche Udc, Forza Italia e Noi con l’Italia (entro le 24 ore successive) di trovare una sintesi. In caso contrario avrei rassegnato le mie dimissioni irrevocabili. Nella nuova giunta solo tre forze politiche hanno espresso la loro posizioni mentre le altre due sono state individuate direttamente da me».

La «crisi è superata» secondo la maggioranza. L’opposizione non ci crede e ieri lo ha detto a chiare lettere. «L’ostinazione del sindaco - secondo Loizzo - gli ha dato la capacità di attaccarsi a quella poltrona come una cozza su uno scoglio non interessandosi al bene della città. Sta operando come un potestà del periodo fascista». La delusione manifestata pubblicamente dall’ex assessore Nesta ha dato diversi spunti alla maggioranza, per parlare di «assessori sacrificati».

«Capisco la reazione di Nesta - ha dichiarato Caputo - Dopo quanto accaduto con l’ex sindaco Bucci io amministrazioni io non ne faccio cadere più, nemmeno sotto tortura. Oggi vince chi ha creato questa situazione, il partito che ha voluto la crisi viene premiato con l’azzeramento della giunta e ne sceglie i nuovi membri. Il sindaco si è trovato in questo uragano. Avevo chiesto le dimissioni di chi cambia il partito con cui è stato eletto lascia. Come si pone in tutto ciò il presidente del consiglio? È un esterno a metà? Abbiamo assistito ad una gestione politica disastrosa».

«Come Udc - ha annunciato Labianca - non abbiamo espresso in Giunta una nostra figura ma questo non vuol dire dare carta bianca al sindaco. Abbiamo cercato di difendere le posizioni di Nesta e Scaringella che sono stati eletti dalla città. Il nostro passo indietro era l’unica soluzione alla situazione attuale. Scegliamo la continuità amministrativa per il bene della città, assicuriamo al sindaco il nostro appoggio ma non abbiamo intenzioni di nuove alleanze con Forza Italia per il futuro».

«La situazione è parecchio ingarbugliata - ha esordito Renato Bucci - Per l’unità, Forza Italia (con il consigliere Roselli, ndr) è tornata da quel lato. L’Udc dice però che questo non gli interessa. I pezzi vanno vagando». Sembra «la forma evoluta del gioco delle tre carte - secondo Fiore - Tra la maggioranza non si capisce niente: oggi l’amministrazione è retta da Tedeschi e Savino Maldera. Non so come i cittadini stiano ancora ad ascoltare».

«Ancora una volta dovremmo ricomporre le commissioni. Di fatto i cittadini non meritano di assistere alle lotte politiche: in quest’aula bisognerebbe parlare dei problemi della città per trovare soluzioni» ha aggiunto Loiodice.

«La città ha dato la fiducia al sindaco Mazzilli, per questo noi ci siamo impegnati a portare avanti il mandato»: è la tesi di Amorese.

Per Pomodoro i nuovi assessori «sono persone che si fanno carico di una posizione scomodissima». E poi ha ammesso: «non abbiamo offerto un bello spettacolo, alla ricerca di una maggioranza che più non c’era. Siamo partiti essendo 14. Siamo diventati 12 con Franco Caputo che era il consigliere del sindaco. Potevamo fare solo due cose: o gettare tutto a mare o cercare una soluzione.

Non si può dire però che la crisi è stata voluta dal partito di maggioranza. Se avessimo voluto staccare la spina non ci saremmo adoperati per la soluzione della crisi. Caputo si ostinava a fare richieste che non dovevano essere accolte: il presidente del consiglio (di cui Caputo chiedeva le dimissioni, ndr) è stato eletto. Il progetto era il recupero di Forza Italia.

Non mi spaventa la dichiarazione che fa l’amico Vincenzo Labianca. A Scaringella e Nesta la mia solidarietà perché sono stati sacrificati. La maggioranza è quella che oggi ci vede raccolti da questa parte. I partiti che non hanno voluto più essere in giunta lo hanno fatto perché “guardare al futuro”. Siamo pronti ad accettare le vostre critiche ma dobbiamo essere messi alla prova. Prendete atto di questa situazione e aspettate che tutto si tramuti in atti concreti».