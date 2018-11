Debutto ufficiale per Luigi Menduni: ieri mattina, l’ex assessore alle politiche giovanili al fianco del sindaco Massimo Mazzilli, ha dato voce alla sua prima arringa da esponente della Lega.

Per farlo ha scelto la stessa sala del Cinema Alfieri in cui, proprio domenica scorsa, lo stesso Mazzilli spiegò la sua versione dei fatti in merito «all’omicidio politico» di cui l’ex senatore Perrone sarebbe stato «il mandante» e Pomodoro e Salerno «gli esecutori». Oggi Perrone sedeva in prima fila, proprio accanto a Menduni; Pomodoro qualche fila più dietro.

Nonostante l’età anagrafica, Menduni non è di certo un volto nuovo della politica coratina: esattamente 10 anni fa, a soli 21 anni, è stato eletto consigliere comunale: era candidato nella lista dell’Udc, quando per la seconda volta Perrone fu eletto sindaco. Nel 2009 formalizzò, insieme ad altri, il suo passaggio nella civica “La Puglia prima di tutto” divenendone coordinatore provinciale dei giovani. Lo stesso partito, rappresentato nell’ultimo consiglio comunale da Savino Maldera, ha voluto Menduni in giunta al fianco di Mazzilli negli ultimi mesi della sua amministrazione.

A “preparare il terreno” all’arringa di Menduni ieri sono stati i suoi “colleghi” della Lega: Marcello Mastromauro, neo vicesegretario della Lega Salvini Premier - Corato insieme a Menduni stesso, il vice-coordinatore provinciale e commissario delle sede locale Giuseppe Monaco, il segretario regionale Andrea Caroppo, il segretario provinciale Enrico Balducci e i deputati Rossano Sasso e Anna Rita Tateo.

Partendo dalla prospettiva più ampia del Governo nazionale e regionale, tutti hanno risposto in Corato una grande fiducia: l’obiettivo è la prossima primavera elettorale. La Lega è convinta di farcela, vuole «assicurare stabilità al Paese» e quasi si giustifica innanzi ai suoi elettori per aver deciso di governare con il Movimento 5 stelle. Nelle parole di Sasso, quello che - secondo la Lega - è il segreto del proprio successo: «dobbiamo dire grazie a chi è alle mie spalle (dice guardando la foto di Salvini, ndr), senza di lui non ce l’avremmo fatta ad avere questa sala piena».

Un risultato che - forse - trova anche spiegazione in quel “famoso manifesto” che nell’incipit diceva «guardiamo avanti»: era firmato da Forza Italia, Fratelli D'Italia, Lega e Noi con l'Italia. Alle forze politiche presenti in sala Mastromauro ha assicurato il suo saluto per poi precisare: «arriviamo a questo punto dopo un percorso non semplice vissuto in questi anni. Siamo stati anche a Pontida come delegazione pugliese e in molti casi abbiamo trovato quelli che io chiamo i “centri asociali” e le relative reazioni. Adesso possiamo dire che la Lega a Corato sta crescendo». Si presenta «come un partito aperto a tutti, soprattutto ai giovani» ha aggiunto Monaco.

Sulla stessa linea Balducci: «abbiamo fatto un’operazione di allargamento all’esterno. Sono molto contento di avere Menduni con noi: in vista delle prossime elezioni serve una lista fortissima. Corato negli anni ha avuto figure illustri, vedo qui il senatore Perrone che ha egemonizzato la politica per venti anni. Non voglio dire che Perrone sia il passato ma ci sono anche tante persone nuove: noi siamo il partito della protesta ma anche della programmazione».

«Piano piano vediamo che la diffidenza si scioglie - ha argomentato Caroppo - Un progetto di popolo come la Lega oggi prova ad unirsi con una rappresentanza politica che Luigi Menduni sintetizza al meglio. Chi pensa che la Lega possa essere un progetto “alla Emiliano maniera” sbaglia: siamo nel centro destra.

Lo sforzo che stiamo provando a fare è finalizzato a non consentire a chi ha distrutto il nostro territorio di continuare a farlo. Anche a Corato avremo le nostre proposte: la nostra forza è nell’elettorato, i risultati del 4 marzo li ricordiamo tutti».

L'arringa. Carico di responsabilità ed entusiasmo, Menduni ha scelto di togliere la giacca per parlare alla sua platea: «Da qui si parte - ha detto - Si parte dai giovani nominati negli ultimi anni da tanti politici o pseudo tali ma che non hanno mai avuto la possibilità di essere protagonisti in toto di un cambiamento. Ma dal 4 marzo il Paese Italia ha chiesto di cambiare rotta, ha scelto una rivoluzione di buon senso.

La Lega oggi rappresenta il partito di maggioranza relativa come attestano anche gli ultimi sondaggi, la ricetta è stata semplice e complessa. Semplice mettendo insieme giovani con esperienza, idee progetti e valori; complessa perché si doveva e si deve combattere con chi nonostante gli anni anagrafici e di incarichi istituzionali non voleva e non vuole fare un passo lateralmente. La Lega è riuscita a toccare con mano personalmente i problemi reali del popolo, ha toccato i problemi che affliggono gli imprenditori, gli agricoltori, gli operai, il popolo ormai sofferente che non ha visto nessun sviluppo sulla propria pelle negli ultimi quindici anni.

Avevamo tutti noi il bisogno di vedere realizzare le promesse fatte in campagna elettorale e questo governo è il primo nella storia italiana degli ultimi quindici anni che sta dimostrando quello che la politica può fare per il popolo in tempi brevi. Corato è e sarà protagonista in questo meraviglioso percorso.

Noi tutti oggi siamo qui per dire basta ai soliti protagonisti, siamo qui perché la Lega ha il dovere politico istituzionale di mostrare all’intero popolo coratino che ci sono persone valide, giovani, intraprendenti, intelligenti, curiose, che hanno voglia di imparare di aiutare e di servire. Un politico ha un unico dovere: quello di servire il popolo».

Dal 22 ottobre, giorno in cui Menduni è stato nominato vice segretario della Lega, le critiche sui social non sono mancate. A queste Menduni risponde: «a chi ha tentato di creare disinformazione sul mio percorso politico dico che il sottoscritto negli ultimi dieci anni è stato candidato ed eletto all’interno di una lista civica regionale di centro destra e che in questo lungo periodo non ho mai avuto tessere di partito. A chi racconta e scrive che il sottoscritto è stato inserito all’interno della Lega per giochi politici, per distogliere l’attenzione da altri soggetti locali e per tenermi buono, posso solo che sono male informati.

A chi dice che politicamente sono un incoerente rispondo con forza e determinazione che da oggi metto all’asta con valore di partenza inestimabile la mia coerenza politica. E la metto in vendita in esclusiva solo per chi dice o scrive questo: perché ho già vinto. Loro rappresentano e portano la bandiera di chi cambia casacca da un giorno all’altro, di chi sventola la bandiera delle strategie politiche fallite, di chi è scomparso politicamente negli ultimi anni della politica locale, di chi voleva inserire a tutti i costi un assessore, di chi cercava qualcosa e non è riuscito ad ottenerla perché al limite del legittimo o dell’illegittimo, di chi si candida sindaco per fare il consigliere comunale altrimenti non prenderebbe voti, di chi pensa che fare il consigliere comunale sia riscaldare la sedia, di chi non ha mai lasciato tracce tangibili dopo anni di consiliatura, di chi pensava di farmi anche scavalcare dai propri figli senza che gli stessi avessero mai fatto politica attivamente come me con sacrificio mettendo da parte famiglia, affetti personali, lavoro e tempo libero.

Questa città ha bisogno di sicurezza, di famiglia, di lavoro, lo dico da trentenne, lo dico da giovane che fa impresa, da cittadino bisognoso di fatti. Perché nessuno mi domanda cosa ho fatto per la città sulle politiche giovanili negli ultimi anni? Perché in politica nessuno ha il coraggio di farmi questa domanda? Perché, la risposta, creerebbe invidia ai bigotti politici e ai politici invidiosi. Ed io mi diverto.

Il popolo ci sta chiedendo un intervento radicale sulla sicurezza cittadina, di tenere la nostra città pulita e di punire gli incivili, di rendere la città più bella decorandola con diversi spazi verdi curati e non trascurando il verde pubblico già esistente, di fare attenzione alle strade dissestate, di supportare gli agricoltori nelle loro lotte agricole, di puntare sulla cultivar coratina, su un percorso turistico culturale ufficiale che manca, sull’attenzione per lo sport. E poi ancora ci viene chiesto di essere vicini ai commercianti che rappresentano il motore silenzioso dello sviluppo economico della nostra città, di dare spazio ai giovani tramite le loro nuove idee che possono essere il valore aggiunto per questa città.

Io sento il dovere di portare avanti questa battaglia, di cercare di mettere insieme tutti i partiti e i movimenti politici presenti sul territorio per incominciare la rivoluzione del buon senso. Io invito ufficialmente tutti i coordinatori presenti e non ad incominciare un percorso che offra un nuovo modo di pensare. Da domani vorrei parlare di ciò che è bene per il popolo».