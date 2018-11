Vittima di un “sistema” di cui fa parte da oltre vent'anni, schiacciato dalle dinamiche di partito e tradito dalle persone che aveva al suo fianco, pur nella consapevolezza del lavoro svolto. È il ritratto dell’ex sindaco Massimo Mazzilli, ancora più delineato oggi, dopo l’incontro aperto ai cittadini che ha organizzato nella multisala Alfieri.

Ad emergere per la prima volta in maniera esplicita sono stati il nome e il cognome di chi ha commesso quello che lui stesso ha definito "omicidio politico": il mandate, a detta di Mazzilli, è stato l’ex senatore Luigi Perrone; gli esecutori Pasquale Pomodoro prima e Ignazio Salerno poi. Il movente - composto da più ipotesi - sono le questioni politiche. Un monologo lungo oltre due ore in cui l’ex primo cittadino ha chiarito i passaggi e gli aneddoti più importanti del suo mandato ma anche - e soprattutto - le relazioni personali con Perrone e il resto dei membri della coalizione che lo ha candidato al ruolo di sindaco nel 2014. Tutto per «chiudere una pagina» e «non in vista di una nuova candidatura».

Un sindaco con «un brutto carattere». Mazzilli non ha perso l’occasione per citare la questione della «mancanza di dialogo» più volte sottolineata durante le ultime fasi della crisi amministrativa come motivazione alla base dei malumori in maggioranza. «Difetti ne ho assai - afferma nelle prime fasi dell'incontro - ma il mio brutto carattere però, quando stai ad amministrare, serve per arginare una certa “tolleranza” che poi ti porta ad essere tirato per la giacca da un lato e dall’altro. Sono spigoloso, a volte mi arrabbio, ma non certo perché voglio il male di qualcuno. Sto qui per servire, non per accumulare potere: da quando ho indossato la fascia tricolore ho chiarito di essere a servizio di tutti.

Oggi si tende a voler cercare un capro espiatorio in ogni situazione ma io non credo che i problemi si risolvano così. In questa sala c’è anche qualcuno che mi ha definito mafioso - continua - ho sporto querela ma il giudice l’ha archiviata perché mi è stato detto che un sindaco deve già sapere di correre il rischio di ascoltare tutte le schifezze del mondo. Fa parte del ruolo. Secondo voi è regolare? Mafioso io? Ma scherziamo? Anche la mia famiglia ha sofferto per certe frasi e non è giusto».

Un sindaco che non ha «tessera in nessun partito». «Ho cominciato nel 1997 facendo il revisore dei conti quando era sindaco Di Gennaro - ricorda - Con Forza Italia ho fatto la mia parte nella candidatura di Perrone e poi sono stato assessore al bilancio per 10 anni. Ho detto molti no, durissimi. A marzo 2014 erano riuniti tutti i rappresentati delle forze politiche, nella segreteria dell’ex senatore Perrone. Mi dissero che avevano pensato a me per la candidatura a sindaco. Risposi che ci avrei pensato ma anche che non avrei voluto stare in mezzo ai giochi politici. Non li voglio fare, non li so fare e combino casini. Eppure, fin dall’elezione del presidente comunale, il quadro fu chiaro: dopo tre votazioni il presidente non fu eletto, ci furono due franchi tiratori. C’era anche Ventola, presidente della Bat, un amico che mi ha deluso nell’ultima fase: andò via mortificato. Pensai che una cosa iniziata così male, rischiava di finire alla stessa maniera».

La crisi amministrativa parte «da quando il Movimento Schittulli lascia la maggioranza». Un fatto già noto da tempo, a cui oggi Mazzilli aggiunge un aneddoto: «se in Comune veniva Malcangi, Perrone diceva che stavo con Malcangi. Se in Comune veniva Perrone, Malcangi diceva che stavo con Perrone. Io non accettavo di non poter parlare con tutti nella stessa maniera. Un giorno chiesi a entrambi di raggiungermi in campagna, aprendo le porte di casa mia, per poter parlare con calma. Malcangi sbatté i pugni dicendo che bisognava risolvere la questione della Rsa. Io dissi che non era possibile perché c’erano dei passaggi necessari da fare prima, perché tutto fosse in regola». Da lì alla mozione di sfiducia il passo fu breve.

L’azzeramento della giunta. «La crisi amministrativa è stata congelata perché si doveva fare la campagna elettorale di Perrone in vista del 4 marzo. Feci un atto di rispetto e dentro di me pensai: speriamo che vada bene, altrimenti la vedo dura» ammette Mazzilli. Dopo il 4 marzo volli un incontro di chiarimento con Perrone. Gli chiesi se avesse messo una croce su di me dal punto di vista politico. Non avevo altri interessi, volevo solo finire il mandato. Mi rispose “no, non ho messo nessuna croce però non ti posso garantire”. Si riferiva alle elezioni 2019 a cui io non avevo fatto alcuna allusione. Aggiunsi solo “finiamo il mandato?”, mi risposte “sì”. E si è visto».

Pochi mesi dopo «fuori Perrone, fuori tutti». «Pomodoro - secondo Mazzilli - ha parlato di “sacrificio” riferendosi alle dimissioni di Perrone da assessore all’urbanistica. Io invece dico che è un atto dovuto: quell’incarico era il frutto di un accordo finalizzato a consentirgli di mantenere il ruolo all’interno dell’Anci». E proprio in seno all’Associazione nazionale dei Comuni italiani sono venuti al pettine altri nodi: «quando si doveva eleggere il nuovo direttivo seppi che tra i papabili non c’ero io, nonostante il grande lavoro fatto fino a quel momento. Scoprì che la motivazione era una: non c’era stata risposta netta alla domanda “Mazzilli a quale forza politica appartiene?”. Perrone diceva che appartenevo alle liste civiche e queste ultime dicevano che appartenevo al centro destra. Morale della favola, io non c’ero.

Chiamai il mio assessore (Perrone, ndr) e dissi che se non fosse venuto fuori il posto per me (senza alcun guadagno economico, sia chiaro) sarei andato in assemblea dopo aver fatto un bel po’ di telefonate ad amici sindaci e avrei fatto saltare tutti i quadri. La soluzione fu una mozione secondo cui i componenti da 50 diventarono 53, con Mazzilli in mezzo e altri due che erano rimasti scontenti. Per dirla in italiano, ero stato sbarcato dalla persona a cui avevo dato l’anima: tutto un calcolo. I rapporti così sono andati sempre più deteriorandosi: se tu mi sbarchi io non mi fido più, mi irrigidisco e mi comporto di conseguenza. Politicamente corretto, ma senza più quel rapporto di sintonia».

Appoggio esterno e nuova Giunta. Gli ultimi mesi di amministrazione Mazzilli sono stati segnati da chi ha deciso di dargli l’appoggio esterno senza assessori in Giunta, prima Noi con l’Italia e poi l’Udc «unica - quest’ultima - ad essere rimasta fino alla fine con lealtà» precisa l’ex sindaco. «Forse lì ho sbagliato - ha ammesso Mazzilli – Amorese mi aveva detto “chi si mette alla finestra è libero di guardare ma anche di non farlo”». In più c’è stato l’appoggio «amichevole» di Franco Caputo e quello concreto di Fabrizio Ventura, decisivo per il fallimento della mozione di sfiducia. Nonostante la crisi nasce la nuova, e ultima, Giunta. «Pomodoro disse che avevo preso i nuovi assessori “dalla strada” - ricorda Mazzilli - Io avrei detto “dalla società civile”, soprattutto perché ci sono delle signore. Fu una caduta di stile non indifferente per cui non si è mai chiesto scusa».

Un sindaco «tradito da chi aveva al suo fianco». Pensando alla ricerca dei nuovi assessori, Mazzilli ha raccontato: «sapete cosa accadeva? Visto che avevo avuto libertà nella scelta, convocavo le persone: presidenti di associazioni, professionisti, professori. Le incontravo in Comune, nella stanza di rappresentanza per metterle a proprio agio e cautelare la privacy. Eppure si veniva a sapere, arrivava sempre la voce all’orecchio. Dall’interno del mio gabinetto, non da fuori. E questo è stato un altro errore, anche qui è stata tradita l’amicizia profonda che io pensavo ci fosse. Io cercavo di racimolare persone e la sera arrivava la telefonata: “non ti mettere in mezzo, che là tra poco cade tutto. Perché devi compromettere il tuo nome per qualche settimana”. Il giorno dopo la persona che avevo incontrato mi ringraziava e declinava la mia proposta: non ho le prove, ma il mio sentore dice che è andata così. Di sicuro non è un modo leale di comportarsi, vuol dire andare contro la ricomposizione di un’amministrazione. Nonostante tutto, sono arrivato alla nuova Giunta: tutti sono stati al mio fianco fino all’ultimo, anche nei momenti più dolorosi. Abbiamo lavorato bene e penso si sia percepito».

Un altro braccio di ferro. «Come aveva fatto prima di loro Malcangi per la Rsa, da Noi con l’Italia dicevano: “Se non fai le nomine nelle partecipate (Asipu e Sixt, ndr) noi non veniamo”. Di fatto - specifica Mazzilli - anche per le nomine era necessario che scadessero quelle precedenti, che si approvasse il bilancio e si facesse il consiglio di amministrazione. Solo dopo si può fare il bando e le altre fasi successive. Il 6 luglio non vennero al consiglio senza nemmeno avvisare. Nella seduta successiva mi chiesero di stemperare i toni dicendo che il presidente del consiglio comunale mi aveva avvisato con un messaggio, un minuto prima. Lo feci, pur avvertendo la violenza che stavo provocando su me stesso. Non potevo fare di più, dissi a loro di trovare le parole per comporre il resto della vicenda.

“La Politica è una faccenda troppo seria per lasciarla ai politici” diceva Charles De Gaulle. Questa citazione la voglio dedicare alle troppe persone che hanno inzuppato in questi anni, che non hanno fatto bene. Altri mi hanno riferito che quelle stesse persone di me dicevano “tecnicamente è preparatissimo però non è capace politicamente”. Cosa significa? Lo dicessero statisti di alto calibro, potrei anche accettarlo. Ma dalle mezze calzette no, non lo accetto da quelli che non hanno spiccicato parola in giunta per anni».

Il mandante e gli esecutori. «L’ultimo contatto avuto fino ad ora con Perrone risale al 25 agosto - ha proseguito Mazzilli - Mi mandò un messaggio: “io non mi voglio mettere in mezzo (non ci credo, aggiunge Mazzilli a mezza voce) ma se lì non fai le nomine va a finire male” mi scrisse. Io, che mi ero irrigidito, risposi: “dici agli altri di stare calmi calmi altrimenti la cosa va a finire male davvero”.

Perrone da dopo le dimissioni non partecipava più alle riunioni, aveva passato la mano a Pomodoro. Lasciava che decidesse il partito. Sono stato dieci anni in quel partito: se Perrone non condivide, non si decide nulla. È giusto che sia così, l’importante è che ci si prenda la responsabilità, umana e politica. Qualche cittadino poi mi venne a dire “quante porcherie e cattiverie dicono su di te, proprio le persone che stanno insieme a te”.

Ora forse è più chiaro quando dico strategie perverse: intendo dire che si fa tutto per far cadere la responsabilità sugli altri. Per questo il 6 settembre, all’ultimo momento, decisi di dire in conferenza stampa che per dimettermi avrei voluto un loro atto concreto.

Arrivò il momento di Salerno: “prima di tutto - disse - devono restare i rapporti umani” e mi diede la bomboniera del matrimonio della figlia. Subito dopo le dimissioni già protocollate. Gli dissi "grazie, mi hai risolto un problema": era la conferma che Noi con l’Italia si era allontanata dalla maggioranza. Come avremmo potuto eleggere il nuovo presidente del consiglio? Da lì le mie dimissioni definitive».

L’ultimo tentativo «l’ho fatto chiamando Ventola, un amico. Politicamente siamo stati sempre insieme, ora è coordinatore regionale di Noi con l’Italia. Gli dico: “mi ricordo che per costituire o far cadere una amministrazione venivano gli organi superiori, da Bari o dalla Regione”. “Ti faccio sapere”, mi rispose. Giorni dopo aggiunse: “non mi mettere in difficoltà, fai una telefonata a Gino”. Io quella telefonata non l’ho mai fatta: perché delle due, una; o sei esponente politico e rispetto il ruolo che hai o io parlo con Pomodoro che però non parla con me. A meno che gli altri sono gli esecutori e tu sei il mandante e stai dietro un paravento. Sono cose dure quelle che sto dicendo, per me imbarazzanti. Servono per fare chiarezza. Uomini per la vita, politici pro tempore. Quella telefonata non l’ho fatta, ho voluto salvaguardare la mia dignità, non ho da fare sottomissioni.

Pomodoro - che si era dimesso dal ruolo di presidente di ben due commissioni - disse a qualcuno: “il sindaco deve abbassare i ragli”. Come ai muli, che quando si ribellano con il loro verso poi vengono bastonati perché devono solo stare zitti e lavorare. Sono cose che non si dicono nemmeno agli scolaretti, umanamente, istituzionalmente e politicamente».

Il movente dell’omicidio politico. «Si è pensato che Mazzilli fosse il pupazzo: non ero pupazzo, Mario, ti sei sbagliato (dice rivolgendosi a Malcangi in fondo alla sala, ndr). Invece non avevo bisogno di tutoraggio, cosa che già ha disturbato. Se Perrone non avesse voluto io il candidato sindaco non lo avrei fatto ma è anche vero che avevo lavorato dieci anni per vedermi riconosciuta un’opportunità da giocare con altri candidati capaci e agguerriti.

Mai ho chiesto candidatura per il 2019: chi lo afferma, dice una bugia. Ho anche pensato all’ipotesi di essere costretto ad accettare di nuovo la candidatura. Rispondevo sempre “poi si pensa”.

Umanamente capisco che il dopo 4 marzo la cosa si è aggravata: da essere a non essere, con “la persona che abbiamo fatto crescere che è e io (Perrone, ndr) non sono”. La situazione doveva precipitare prima perché i frutti positivi si stavano vedendo, le doti morali e professionali riconosciute non solo a livello locale: forse hanno temuto che potessi candidarmi di nuovo da solo? Può essere.

Un altro scenario possibile? “Se fossimo costretti a ricandidarlo, noi chi siamo? Non saremmo più leader”. Secondo me queste sono alcune plausibili motivazioni che stanno alla base del movente. Di fatto io sono stato a lavorare ogni giorno e altri a studiare come farmi arrivare alle dimissioni».