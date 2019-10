Sorpresi a rubare chianche in largo Abbazia, due uomini arrestati

Ancora furti di chianche nel centro storico della città.



Due uomini di 34 e 35 anni sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato dopo essere stati sorpresi giovedì scorso, in flagranza di reato a rubare numerose pietre antiche divelte dai gradini di un edificio in largo Abbazia.

In seguito ad alcune segnalazioni in cui sono stati evidenziati casi di asportazione di chianche d’epoca nel centro storico e in case spesso disabitate (gli ultimi episodi in piazza Nitti e vico Miani, ma anche in campagna), gli agenti hanno avviato specifici servizi di controllo del territorio che hanno consentito di sorprendere i due ladri.

Per loro l'accusa è di furto in concorso.