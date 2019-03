Ottanta metri quadrati di chianche sparite; il secondo furto del genere dopo quello subito nella primavera 2018 e costato altri 100 metri quadri di lastre della pregiata pietra calcarea della Murgia. Tutti spariti nel nulla.

È quanto accaduto in contrada Serrone di Cristo, zona residenziale a pochissimi chilometri dal centro della città, nella notte fra sabato 23 e domenica 24 marzo.

A denunciarlo è il proprietario dell’immobile che si affaccia su via San Magno.

«Purtroppo è un film già visto e fa specie che i predoni abbiano potuto agire indisturbati, nonostante - spiega - non si tratti di una località isolata nel cuore del Parco nazionale dell’Alta Mugia, ma di un immobile a pochi passi da una strada generalmente trafficata».

Secondo quanto riferito dallo stesso proprietario, i ladri avrebbero avuto ragione di un grosso lucchetto in acciaio - era a presidio del cancello, quasi sul ciglio della via - per poi introdursi nella proprietà, selezionare le lastre migliori e portarle via.

Delle indagini sul furto si occuperanno gli inquirenti, ma non si tratta di un caso isolato. Anzi.

Le campagne nei dintorni di Corato sono infatti nel mirino dei ladri che nelle ultime settimane hanno messo a segno furti in decine di villette e box per trafugare attrezzi agricoli, televisori e suppellettili di valore. Colpite soprattutto le zone del "Bosco comunale" e della "Difesa".

Sulla scorta di queste indicazioni, anche gli istituti di vigilanza privata hanno intensificato i controlli.