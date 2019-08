Furto di chianche in pieno centro. Tre stabili depredati

Non solo ville in campagna e masserie. Le chianche si rubano anche in pieno centro. È accaduto nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 in vico Miani, a pochi passi da largo Plebiscito.

Tre i locali depredati dalle preziose chianche pugliesi, tutti disabitati. Ad uno di questi sono state rubate due scale per un totale di 50 scalini circa.

I ladri si sarebbero introdotti nottetempo negli stabili, sfruttando la fragilità delle vecchie porte di legno, chiuse, a volte, da lucchetti. I proprietari hanno trovato, l'indomani mattina, le porte aperte e le pietre asportate.

Sui furti indagano le forze dell'ordine.