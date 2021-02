Accoltellamenti, confermati i rimpatri dei due uomini fermati. Erano entrambi clandestini

Giungono altri dettagli in merito ai provvedimenti presi dalle forze dell'ordine su alcune persone coinvolte negli accoltellamenti avvenuti sabato scorso in piazza Venezuela e piazza Di Vagno.

Come già anticipato ieri, la Polizia di Stato ha fermato un cittadino albanese e un cittadino tunisino. Si tratta di Ismet Gega, cittadino albanese di 33 anni, e Aymen Ayari, cittadino tunisino di 38 anni, entrambi clandestini sul territorio nazionale e domiciliati a Corato, già denunciati in stato di libertà dai poliziotti del locale Commissariato di Polizia e da agenti della Polizia locale, sono stati espulsi dal territorio nazionale.

In particolare, il cittadino albanese, coinvolto nell'aggressione di piazza Di Vagno, è stato espulso con decreto del Prefetto e rimpatriato in Albania con decreto di accompagnamento alla frontiera, emesso dal Questore di Bari e convalidato dal Giudice di Pace.

Il cittadino tunisino, coinvolto negli episodi di piazza Venezuela, che annoverava tra i propri precedenti penali due condanne in materia di stupefacenti, una per resistenza a pubblico ufficiale e una per rapina, è stato espulso con provvedimento del Prefetto e condotto presso il CPR di Bari con provvedimento del Questore, in attesa di convalida del Giudice di Pace. L’uomo, in passato, aveva presentato domanda di asilo politico per cui aveva ottenuto il diniego.