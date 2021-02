Accoltellamento in piazza Venezuela, due persone denunciate a piede libero

Primi provvedimenti delle forze dell'ordine in seguito al doppio accoltellamento avvenuto sabato sera in piazza Venezuela. Nell’ambito degli intensificati servizi di controllo del territorio predisposti al fine di prevenire e contrastare reati in genere, sabato notte i poliziotti della squadra volante del Commissariato di Corato sono intervenuti in seguito alla violenta lite scaturita per futili motivi tra due cittadini albanesi: entrambi sono stati denunciati a piede libero, a vario titolo, per i reati di lesioni e porto abusivo di armi. Questa mattina a Bari si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica proprio per discutere della situazione in città.