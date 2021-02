Secondo accoltellamento nel giro di poche ore in piazza Venezuela, uomo in ospedale

Secondo accoltellamento nel giro di poche ore nei pressi di piazza Venezuela. Dopo l'episodio delle 18, quando è scoppiata una violenta lite tra alcuni uomini, uno dei quali è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, intorno alle 22.30 si è verificata una seconda aggressione, molto probabilmente legata alla lite precedente.

I contorni della vicenda sono ancora poco chiari. Fatto sta che in un'abitazione al piano terra di via Gambara (traversa che conduce in piazza Venezuela), un secondo uomo è stato ferito, a quanto pare con un coltello, in seguito a un'altra lite. Secondo una prima ricostruzione, due uomini di nazionalità straniera si sarebbero recati nell’abitazione di un italiano coinvolto nella lite delle 18. Nell’appartamento si sarebbe trovato anche un amico di quest’ultimo, anch’egli italiano. Proprio l’amico sarebbe stato ferito con un coltello in seguito a una colluttazione.

Anche in questo caso è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere il malcapitato che è stato trasportato al Policlinico di Bari in condizioni serie. Sul posto i carabinieri e gli uomini della Vigilanza Giurata.