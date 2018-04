Consiglio comunale, dalle 18 la diretta dal Palazzo di città

Oggi si torna in consiglio comunale, la prima convocazione è fissata alle 18, in caso di necessità si rimanderà a giovedì 26.

Ben dieci i punti all’ordine del giorno, a cominciare dalle comunicazioni del presidente e del sindaco. A seguire l’ingresso in consiglio di Cataldo Mazzilli. Grazie ad una specifica mozione si parlerà del passaggio a livello di via Giappone. Di particolare rilievo l’ottavo punto all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

Come sempre CoratoLive.it trasmetterà il dibattito in diretta video.

Di seguito tutti i punti che verranno discussi.

1. Comunicazioni del presidente.

2. Comunicazioni del sindaco.

3. Surroga del Consigliere Comunale Di Tria Giuseppe - dimissionario. Accertamento dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità del Consigliere subentrante.

4. Mozione, ex art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentata in data 13.04.2018 al prot. n. 15182 dai Consiglieri Maldera F., Torelli M., Caputo F, Loizzo P., Mazzone V, De Benedittis D, Fiore C., Bucci R., Bovino V., Marcone R, Loiodice T, in merito al mantenimento della piena funzionalità di Via Giappone, lasciando attivo l’attuale passaggio a livello fino alla realizzazione di un sovrappasso.

5. Individuazione dei consiglieri comunali nella Commissione Toponomastica.

6. D. Lgs. 50/2016, art. 21 - Approvazione programma biennale 2018-2019 degli acquisiti di beni e servizi e programma triennale 2018-2020 dei Lavori Pubblici.

7. Approvazione della nota di aggiornamento al documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 (Art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

8. Bilancio di Previsione 2018/2020 - Approvazione.

9. Presa d’atto della concessione a titolo gratuito dell’area di sedime dell’immobile denominato “Fontanile rurale” posto in località “Oasi di Nazareth” a favore del Comune di Corato.

10. Richiesta di monetizzazione area destinata a parcheggio in Via Gigante, censita al foglio 22, p.lla 1466, già ceduta in favore del Comune di Corato e retrocessione della stessa in favore della Società “Pastificio Attilio Mastromauro - Granoro S.r.l.”. Approvazione.