Game over dilettanti. Per il Corato si chiude il campionato di Eccellenza

«Serie A, B e C vanno avanti, il calcio dilettantistico si ferma». Con queste poche parole Cosimo Sibilia - presidente della Lega Nazionale Dilettanti - annuncia la chiusura della stagione per i dilettanti all'uscita dal Consiglio Federale di quest'oggi a Roma. Una soluzione che era già nell'aria da tempo e che oggi ha avuto conferma.

Si interrompono così il campionato di Eccellenza pugliese e la Coppa Italia Dilettanti, le due competizioni per le quali il Corato era ancora in corsa. La squadra di Maldera era seconda in campionato dietro il Molfetta e con un piede nei quarti di coppa.

Venerdì 22 maggio verrà svolto un importante consiglio della Lnd che definirà alcuni passaggi importanti. Si parla con insistenza dell'ufficializzazione delle promozioni per le prime in classifica. In questo caso il Molfetta volerebbe in Serie D mentre per il Corato bisognerà aspettare e capire se ci saranno ulteriori ripescaggi.

Vito Tisci, presidente della Figc regionale, in un'intervista si è mostrato fiducioso. Maldera, tempo fa, aveva annunciato di lasciare nel caso in cui il Corato non fosse stato ripescato.