Bomba sotto l'auto del carabiniere: solidarietà anche da M5s, Città Nuova e Lega

Continuano le espressioni di condanna e solidarietà in seguito all'esplosione dell'auto del carabiniere coratino avvenuta nella notte tra domenica e lunedì.

«Esprimiamo la nostra sincera solidarietà e quella di tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle alle Forze dell'Ordine, oggetto del duro attacco malavitoso» scrivono i parlamentari Cinque Stelle Angela Bruna Piarulli, Francesca Galizia e Davide Galantino.

«La bomba della scorsa notte è l'ennesimo episodio che si aggiunge ai già numerosi eventi criminali che vedono Corato triste protagonista. Questo è il momento in cui la politica deve compattarsi per poter assecondare le richieste che le Forze dell'Ordine riterranno opportune per contrastare il fenomeno criminale».

«Profonda solidarietà e vicinanza al carabiniere coratino, vittima di un vile atto intimidatorio ai danni della propria auto, avvenuto nella notte del 3 dicembre» arriva dal gruppo politico di Città Nuova.



«Un attacco che colpisce il nostro concittadino ma evidentemente indirizzato alle forze dell'ordine e a tutte le istituzioni che lavorano senza risparmio per la sicurezza dei cittadini italiani.

L'attentato è anche un segnale preoccupante per la città di Corato: è necessario che le istituzioni locali, nazionali e la società intera si impegnino a tutti i livelli per contrastare l'illegalità, mostrando compattezza e responsabilità, sopratutto in un momento di sbandamento come quello attuale. Riteniamo sia necessario un intervento da parte del ministero dell'interno, per evitare che situazioni gravi come questa possano ripetersi e per ottenere risposte alla domanda di sicurezza che arriva dai cittadini, attraverso un incremento di uomini e mezzi idonei alla lotta contro la criminalità».

Dopo la condanna giunta dall'onorevole Sasso, si esprimono anche i vice segretari cittadini della Lega, Luigi Menduni e Marcello Mastromauro.

«Ieri notte la città di Corato è stata svegliata da una spaventosa esplosione che ha buttato giù dal letto centinaia di concittadini» afferma Menduni. «Un ordigno ha distrutto l’auto di un Carabiniere in Via Loi, causando danni ingenti ad altre cinque auto e abitazioni contigue. Questo è un episodio gravissimo per la nostra comunità, un violento messaggio intimidatorio nei confronti di un pubblico ufficiale e cittadino che quotidianamente si batte per la nostra sicurezza con coraggio e attaccamento all’Arma. Questo attacco diretto allo stato è inaccettabile, le autorità competenti stanno già indagando per risalire all’autore del vile gesto, perché episodi del genere non devono passare inosservati, non devono restare impuniti. Il punto focale del nostro programma elettorale è garantire la sicurezza dei cittadini, debellando ogni forma di vandalismo, intensificando la presenza di forze dell’ordine sul territorio, aumentando i punti di sicurezza passiva sparsi per il paese, illuminando le periferie per scoraggiare ogni attività criminale. La Lega esprime massima solidarietà al Carabiniere colpito e auspica una severa punizione all’attentatore».

«Un atto intimidatorio di una gravità inaccettabile ai danni di un carabiniere residente a Corato, ieri notte un ordigno rudimentale ha fatto esplodere la sua auto parcheggiata sotto casa e per fortuna non ha coinvolto nessun'altra persona che poteva trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato» aggiunge Mastromauro. «Ritengo che l’episodio meriti l'attenzione del prefetto di Bari e vengano intensificati i controlli notturni, ormai tra auto date alle fiamme e fatte esplodere, furti negli appartamenti, delitti e violenze di ogni genere, questa città non è più da considerarsi un’isola felice nella provincia di Bari. Adesso serve immediatamente la risposta dello stato, che intervenga per porre un freno a questa escalation di criminalità. Solidarietà assoluta alla vittima dell’attentato e anche a tutti coloro che sono stati danneggiati moralmente ed economicamente dal gesto».