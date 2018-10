Primo giorno senza sindaco, si attende il commissario prefettizio

È scaduto a mezzanotte il termine entro il quale, secondo la legge, l'ormai ex sindaco Massimo Mazzilli avrebbe potuto ritirare le dimissioni. Da oggi, quindi, la città è ufficialmente "orfana" del primo cittadino.

Ieri pomeriggio è andata deserta l'ennesima convocazione del consiglio comunale: all'appello del segretario comunale Luigi D'Introno nessuno ha risposto "presente". In aula c'era solo il consigliere anziano Franco Caputo chiamato a svolgere il ruolo di presidente.

Mazzilli ha quindi deposto la fascia tricolore - anche dal suo profilo facebook - scrivendo: «1594 giorni al servizio della mia comunità, sono stati giorni straordinari e tutti indimenticabili: onorato di aver servito».



Ora non resta che attendere la nomina del commissario prefettizio. L'ultima volta è stata nel 2013, quando si verificò la stessa situazione per ben due volte: a gennaio, dopo le dimissioni dell'allora sindaco Luigi Perrone venne nominato il vice prefetto Biagio De Girolamo; a novembre invece, dopo che le dimissioni di 13 consiglieri di centrodestra determinarono la caduta dell'amministrazione Bucci, arrivò in città il vice prefetto Maria Filomena Dabbicco.

Nomina del commissario a parte, da oggi iniziano ufficialmente le "grandi manovre" verso le amministrative di primavera. Vogliamo quindi chiedere ai lettori e al popolo social: "Chi vorreste come nuovo sindaco?".

Da oggi e fino a domenica 14 ottobre, sulla pagina facebook ufficiale di CoratoLive.it sarà pubblicato un posto sotto al quale chiunque potrà liberamente possibile fare la propria "nomination" scrivendo nei commenti il nome della persona che si vorrebbe come primo cittadino. Nei primi giorni della prossima settimana, la redazione metterà insieme i nominativi più suffragati e, attraverso la propria homepage, offrirà ai lettori la possibilità di esprimere la propria preferenza.