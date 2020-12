Si chiude l'anno con il secondo consiglio comunale

Questa mattina si celebra il secondo consiglio comunale dell'amministrazione De Benedittis. Tra i punti all'ordine del giorno c'è l'approvazione dei debiti fuori bilancio. Anche in questo caso la seduta avviene in presenza nel rispetto delle misure anti contagio, ma - a causa dell'emergenza Covid - non è consentito l’ingresso in aula dei cittadini che possono seguire i lavori in diretta streaming (le cui riprese sono realizzate direttamente dal Comune di Corato) attraverso la pagina facebook del Comune e quella di CoratoLive.it. Sul nostro portale viene pubblicata anche la diretta testuale.

I punti all'ordine del giorno

1. Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti.

2. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

3. Censimento tramite catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco. Aggiornamento procedura con incendi sino al 31.12.2019. Approvazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni.

4. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo n. 6/2020 – n. 11/2020 autorizzato dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – in danno del Comune di Corato, dichiarato esecutivo con provvedimento del 26.05.2020.

5. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore della Società Cooperativa sociale Servizi Multipli Integrati.

6. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di custodia e pulizia Parco Comunale – Anno 2019.

7. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio.

8. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore del Sig. Scarpa Luigi, in rappresentanza dei proprietari delle ville e terreni prospicienti in Viale degli Anemoni per la realizzazione di un impianto di Pubblica Illuminazione.

9. GAL Le città di Castel del Monte – Avvisi pubblici per interventi finanziati al 100/%, che hanno come destinatari gli Enti Pubblici. Atto di indirizzo.

10. Intervento di sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Puglia. Approvazione schema di convenzione.