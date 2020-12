Stop alle piste ciclabili: cambiano le aree parcheggi, introdotti divieti di fermata. La mappa

Da ieri le piste ciclabili e la relativa segnaletica non hanno più valore. Idem per i parcheggi a pagamento. In attesa che l'amministrazione comunale studi nuove soluzioni per la mobilità urbana ecosostenibile e un nuovo piano parcheggi, da ieri sono attive le nuove disposizioni delle aree che precedentemente erano occupate dalle piste ciclabili e dagli stalli a pagamento. Quasi totalmente confermato il piano comunicato nella delibera del 17 dicembre.

Divieto di fermata. Da oggi scatta il divieto di fermata sul lato precedentemente occupato dalle piste ciclabili su viale A. Diaz (soltanto in prossimità dei semafori, dal civico 51 al civico 59 e dal civico 99 al civico 107), su piazza Cesare Battisti, piazza Matteotti, corso Cavour, piazza Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini e via De Gasperi (a partire da via Brancaleone).

Disco orario. Sul tratto già zona blu di via Castel del Monte la sosta sarà regolamentata da disco orario per un tempo massimo di 30 minuti valido dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e il restante delle ore senza limite di tempo. Stessa soluzione per via Dante da via Caracciolo a via Pallavicini (il tratto restante, fino a piazza Cesare Battisti, vigerà il divieto di fermata) e via Matteo Renato Imbriani da via Sassi a via Goito (il tratto restante, fino a Viale E. Fieramosca, vigerà il divieto di fermata).

Sosta libera. Si trasformano in parcheggio libero tutto il lato interno del corso cittadino, via Mercato e via don Minzoni, dove erano in vigore le strisce blu. Confermata la segnaletica già apposta per la pulizia meccanizzata delle strade sulle strade interessate nonchè la sosta ai soli residenti della Z.T.L del centro storico su via Mercato.

Qui in basso una mappa dettagliata. In verde le aree di sosta libera, in azzurro quelle soggette a disco orario, in rosso i tratti con divieto di fermata.