La richiesta di pediatri e presidi: «Prorogate la chiusura delle scuole fino al 3 dicembre»

La decisione del Tar Puglia, resa nota questa mattina, ha di fatto riaperto le scuole alla didattica in presenza, pur lasciando alle famiglie la possibilità di chiedere per i propri figli la didattica a distanza.

La riapertura, però, non trova d'accordo i pediatri e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Corato i quali - in maniera unanime - chiedono che in città venga prorogata la chiusura delle scuole, così come disposto dal 9 novembre fino a oggi da un'apposita ordinanza sindacale.

«Pur consapevoli dei disagi che in alcune situazioni si possono creare con la didattica a distanza e considerata la situazione epidemiologica nel nostro Comune - scrivono pediatri e dirigenti scolastici in una nota congiunta - per tutelare tutti ed in particolare i soggetti più fragili, chiediamo la proroga fino al 3 dicembre dell'ordinanza del sindaco per la chiusura delle scuole».

Si attendono, a questo proposito, le decisioni del sindaco Corrado De Benedittis.