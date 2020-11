Il Tar: scuole aperte, ma le famiglie possono chiedere la didattica a distanza

Le scuole pugliesi restano aperte, ma le famiglie possono chiedere di applicare ai figli la didattica a distanza.



È l'effetto della decisione del Tar Puglia che ha respinto il ricorso del Codacons Lecce e di alcuni gruppi di genitori contro l'ordinanza regionale del 28 ottobre che aveva di fatto chiuso le scuole in Puglia. I giudici hanno spiegato che il provvedimento in questione è stato superato sia dal Dpcm del 3 novembre che dalla successiva ordinanza regionale del 6 novembre.



Ne consegue, quindi, che resta efficace l'ordinanza 413 del 6 novembre (valida fino al prossimo 3 dicembre) secondo la quale la didattica rimane in presenza per primaria e media (l'infanzia non è mai stata chiusa né dalla Regione né dai Dpcm), ma che consente alle famiglie di chiedere per i propri figli la didattica a distanza

Resta ora da capire cosa accadrà a Corato, dove - in attesa della decisione del Tar - il sindaco aveva disposto la chiusura di tutte le scuole, inclusa l'infanzia.