Covid, prorogata la chiusura delle scuole fino al 18 novembre. Da domani negozi chiusi dalle 19

L'Epasss di Corato in scena per Menti in Corto: “2020 anno bisesto anno funesto?” Le foto

Attualità

La pandemia in atto non frena le attività della Fondazione E.P.A.S.S.S. che, in questo particolare periodo, con passione e dedizione, partecipa al concorso nazionale ideato dalla CTA di Calatafimi