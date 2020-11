I positivi salgono a 225. 2 i deceduti a Casa Alberta

Sale a 168 il numero dei positivi in città. Il numero aggiornato è stato comunicato dal sindaco Corrado De Benedittis nel corso della diretta Facebook. «Abbiamo difficoltà ad avere numeri ufficiali dalla Asl. Al momento riusciamo a contenere l'avanzata del contagio grazie alle misure adottate recentemente come quelle del dpcm e quelle comunale della chiusura delle scuole».

Nel computo dei 168 attualmente positivi non sono conteggiati quelli del focolaio della rssa Casa Alberta. A tal proposito De Benedittis ha elencato i numeri ufficiali pervenuti dalla direzione della casa di riposo. «I degenti sono 66, erano 68 ma due sono deceduti per Covid. I positivi sono 56, 5 i sintomatici. I negativi sono 7. Inoltre 3 pazienti sono in attesa dell'esito del tampone. Per quanto riguarda il personale, su 60 sono 19 i positivi. 75 il totale dei positivi all'interno della struttura. C'è un caso di positività presunta a Regeneration Home, arrivato oggi da fuori e prontamente isolato. Domani tutti gli ospiti saranno sottoposti a tampone».





Il sindaco ha confermato la positività di 5 agenti della polizia locale e ha comunicato, per domani, la sanificazione del secondo piano di Palazzo di Città per via del contagio di un dipendente comunale che, comunque, stava lavorando in smart working da giovedì scorso.

Nel corso della diretta il sindaco ha ricordato le nuove misure per contrastare l'aumento dei contagi in città. «Da domani sera, a partire dalle 18, è vietato stazionare in piazza Sedile, largo Abazia, piazza Buonarroti, via Santa Maria e l’intera area antistante la scuola media Imbriani. È consentito il libero accesso e il transito, non lo è lo stazionamento. Abbiamo individuato le piazze dove abbiamo registrato maggiori assembramenti. L'intento è quello di salvaguardare la salute pubblica. Riguardo piazza Buonarroti sappiamo dei problemi di ordine pubblico e vogliamo riqualificarla».

Infine De Benedittis ha chiarito la questione del progetto di accoglienza destinato ai richiedenti protezione internazionale: «vedo girare su Facebook tanta disinformazione. Il nostro Comune è partner sin dal 2014 della rete Siproimi e ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 941.700 euro finalizzati alla gestione di strutture che già ci sono e producono lavoro all'interno della nostra città. Non si regalano soldi a nessuno. La nostra attenzione è massima nei confronti di tutti i concittadini che siano di Corato o che siano migranti provenienti da ogni parte del mondo. Ogni uomo e ogni donna porta con sé quella dignità che va salvaguardata».