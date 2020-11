Nuova ordinanza: da domani divieto di accesso e stazionamento in alcune piazze della città

Da domani, 12 novembre, e fino al 3 dicembre ( con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica), il sindaco De Benedittis ha disposto il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle 18 e fino alle 22 in alcune zone della città.

Nel dettaglio, il divieto riguarda piazza Di Vagno, piazza Sedile, largo Abazia, piazza Buonarroti, via Santa Maria e l’intera area antistante la scuola media Imbriani anche attraverso la concentrazione di veicoli in sosta. I luoghi sono stati individuati in seguito «all’analisi dei dati finora raccolti, sia dalla Prefettura di Bari, dalla ASL Ba1 e dalla Polizia Locale, nonché da segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione».

«È comunque fatta salva - si legge nell'ordinanza - la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private». Le violazioni sono punite con la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

«Sul territorio sono individuabili aree che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus» si legge ancora nel provvedimento. «I servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, effettuati dagli organi di polizia statali e locali operanti sul territorio di Corato, hanno evidenziato enormi difficoltà che si riscontrano nel garantire il rispetto delle prescrizioni a causa delle condizioni di forte aggregazione nelle ore serali e notturne».