Rapina al fruttivendolo, arresti convalidati. I 4 indagati in carcere a Lecce

Si è celebrata venerdì scorso, dinanzi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, l'udienza di convalida di arresto dei quattro indagati per la rapina messa a segno mercoledì scorso ai danni di un fruttivendolo. Secondo la ricostruzione degli organi inquirenti, erano passate da poco le 8 quando tre soggetti, di cui uno armato di pistola, si sono presentati nel suo negozio di frutta e verdura del centro cittadino per chiedergli, sotto la minaccia dell’arma, del denaro da corrispondere con periodicità, mentre un quarto complice li aspettava in macchina. Alla ferma reazione del titolare, i tre non si sono fatti scrupolo a colpirlo con il calcio della pistola alla testa e a sottrargli la somma di 20 euro e il cellulare, per poi darsi alla fuga, con l’auto guidata dal complice.

Per tali fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ha chiesto al gip la convalida dell'arresto dei quattro soggetti L.B, R.D. e M.P. (tutti difesi dall'avvocato Fabio Bisceglie) e F.M. (difeso dall'avvocato Gerardo Matera) con contestuale applicazione della misura cautelare in carcere, con le accuse di lesioni personali, rapina e tentativo di estorsione, condotte aggravante per essere avvenuta in uno dei luoghi di privata dimora. «All'esito dell'udienza camerale - spiega l'avvocato Bisceglie - - il giudice ha convalidato l'arresto e ha applicato nei confronti dei quattro indagati la custodia cautelare nel carcere di Lecce. Il gip, accogliendo le questioni sollevate dalla difesa degli indagati L.B., R.D. e M.P., ha assorbito il reato di tentata estorsione in quello di rapina ed eliminato l'aggravante della privata dimora».