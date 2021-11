Pistola in pugno, chiedono soldi a un fruttivendolo. Lui si rifiuta e viene colpito alla testa

Non si ferma la scia di episodi inquietanti in città, stavolta in pieno giorno e in una zona molto frequentata del centro abitato. Questa mattina intorno alle 9 due persone armate di pistola sono entrate in un negozio di frutta a verdura ubicato tra piazza XX Settembre e via della Macina e hanno minacciato il titolare chiedendo di consegnargli del denaro. Il proprietario non ha ceduto alle richieste dei malviventi che, per tutta risposta, lo hanno colpito alla testa con il calcio della pistola e poi sono fuggiti. Sul posto sono giunte tre pattuglie dei carabinieri della stazione di Corato che ora stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l'accaduto. Il titolare del negozio è invece stato medicato dal personale del 118 giunto sul posto a bordo di un'ambulanza.