Isolato da oltre un mese, attende il secondo tampone: «Prigioniero a casa mia»

Ancora una storia di Covid e impotenza di fronte a un sistema sanitario ormai non più in grado di assistere adeguatamente le persone contagiate. Una vicenda purtroppo non isolata, come quelle raccontate nei giorni scorsi (leggi cliccando qui e qui), che descrive il limbo nel quale si trovano in tanti, ancora in attesa che il tracciamento, ormai saturo, faccia il suo corso. Questa è la storia di Sergio, risultato positivo al tampone molecolare eseguito dalla Asl un mese fa e ancora bloccato in casa con suo figlio, anche lui positivo, nonostante i sintomi siano spariti da tempo.

I fatti. «Il 24 ottobre ho cominciato ad avere gravi sintomi collegabili al Covid-19. Ho avuto febbre alta a 39, dolori muscolari, tosse e una forte emicrania. Ligio alle disposizioni comunicate da tutti i mezzi di informazione, ho provveduto a isolarmi e a comunicare al mio medico curante la situazione. Lo stesso ha immediatamente attivato la procedura di segnalazione alla Asl competente per sospetta positività al Covid-19» racconta Sergio.

«Naturalmente - continua - tutti i componenti della mia famiglia (4 persone) hanno adottato il protocollo di isolamento, come da prassi. Nel frattempo i sintomi anche mio figlio di 15 anni ha cominciato ad avvertire i primi sintomi e subito abbiamo fatto un'altra segnalazione al pediatra che, a sua volta, ha attivato anche per lui il procedimento di sospetto contagio».

Il 27 ottobre arriva la risposta dell'Asl. «Abbiamo ricevuto convocazione presso il drive-through di Giovinazzo per effettuare il tampone. Nonostante avessi difficoltà a deambulare con 39 di febbre, non abbiamo avuto la possibilità di ricevere la visita domiciliare e ho dovuto guidare fino a Giovinazzo». Il giorno seguente l'esito del tampone: positivo.

Da quel momento non è arrivata nessun tipo di comunicazione da parte dell'Asl, nonostante le mail inviate agli indirizzi preposti sui portali del dipartimento da Sergio e le tante chiamate ai numeri dedicati. «Oggi siamo chiusi in casa da un mese con nessuna possibilità di contatto con qualsiasi autorità referente e senza alcuna possibilità di sapere se la nostra situazione di positività è cambiata e quali direttive adottare in caso di negatività».

Secondo la circolare ministeriale i positivi sintomatici come Sergio possono terminare l'isolamento dopo almeno 10 giorni la comparsa dei sintomi previo essere sottoposti ad un test molecolare (quello di controllo) con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se, fatti altri due test, si continua ad essere positivi, l'isolamento termina dopo 21 giorni dal primo tampone e in assenza di sintomi da almeno una settimana.

Un mese tra quattro mura, quindi, senza poter andare a lavoro, attento a mantenere le distanze con i suoi familiari e ad attenersi a tutte le misure. «Capisco le difficoltà che il sistema sanitario sta affrontando per affrontare l'emergenza, ma non permettere a tante persone di poter tornare alla vita comune o perlomeno ad avere indicazioni chiare è assurdo. Mi sento prigioniero a casa mia».