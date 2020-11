​«Noi, positivi conclamati e più volte segnalati. Ma nessuno si è fatto ancora vivo»

«Con due casi conclamati positivi e sintomatici - di cui uno in chemioterapia - più volte segnalati, nessuno si è fatto ancora vivo».

È il disappunto pacato ma fermo di una donna di Corato che segnala una situazione diventata piuttosto comune nelle ultime settimane, ovvero la difficoltà da parte delle autorità sanitarie di effettuare il cosiddetto contact tracing per risalire alla cerchia dei contatti delle persone contagiate, adottare i conseguenti provvedimenti per limitare i contagi e assistere chi è positivo.

«Siamo positivi io e mio marito e io sono anche una paziente oncologica» racconta la signora. «Purtroppo siamo sintomatici, ma per fortuna nostra riusciamo a gestire almeno i sintomi più importanti».

«Nei bollettini viene sempre scritto che "i Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti" - prosegue - ma, a distanza di 6 lunghi inutili giorni, la Asl non si è vista né sentita e neppure forze dell'ordine per la sorveglianza. Non siamo stati contattati da nessuno».

«Insomma, senso civico personale a parte, saremmo due ipotetiche mine vaganti» sottolinea. «Ritengo utile questa segnalazione senza polemica ma senza giustificazioni per la mole di lavoro che "non giustifica " un tale ritardo e potrebbe autorizzare gente poco rispettosa a spargere Covid per ogni dove. Spero in un risalto della mia situazione affinché la Asl si attivi per una revisione del sistema di sorveglianza dall'alto con eventuali incremento di turni straordinari, notturni laddove siano così oberati di lavoro».