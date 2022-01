Caro energia e materie prime, ristoratori allarmati: «Bollette raddoppiate, difficile andare avanti»

Ritoccare il listino o avere difficoltà per rimanere a galla? Questa è la domanda che i ristoratori si stanno ponendo dopo l'ondata di aumenti che si è abbattuta su imprese e attività negli ultimi mesi. La situazione è grave. Il caro energia tocca (e toccherà) praticamente tutti, dalle famiglie - con un rincaro annuo stimato sui mille euro - alle imprese che già questi mesi stanno vedendo gli importi delle bollette raddoppiare o triplicare. Proprio su questo tema, per il 28 gennaio l'Aic ha promosso un incontro per discutere forme alternative all'approvvigionamento di energia.

Il mondo della ristorazione già nell'ultimo semestre del 2021 ha dovuto sopportare l'aumento dei beni primari, dalla farina al latte, fino ad arrivare a carta e plastica per il packaging. «È aumentato tutto e in maniera vertiginosa. Dall'energia elettrica che è praticamente raddoppiata al gas, fino a pelati, carta e birra. Al momento non abbiamo ritoccato il nostro listino prezzi ma a breve i costi dovranno essere riassorbiti in parte dai consumatori perché sennò non ci stiamo più dentro», spiega Antonio Di Zanni del Chiodo Fisso. «I vassoietti di plastica che utilizzo per l'asporto sono quasi duplicati. C'è un 20-25% di costi in più da assorbire», conferma Sabino Pecorella de Il Capriccio. E ancora: «L'olio per friggere è passato da 1,29 a 1,89 euro, è aumentato lo zucchero, l'ultima bolletta è il doppio della penultima. Così è difficile andare avanti» commenta Giuseppe Tedone de La Sfornata.

Tanta amarezza e necessità di tenere duro perché i ritocchi sui menù e sui listini ancora non sono arrivati. «Facendo pagare al consumatore finale i rincari, temiamo di vendere meno perché la gente ha un minor potere d'acquisto considerando quanto gli aumenti incidano sulla vita delle persone», afferma Leonardo Mallardo di Quattro Passi. «Se ieri una persona spendeva 10 euro, oggi ne spende 5», aggiunge Pecorella. E allora che si fa? «Cerchiamo di ridurre gli sprechi, cerchiamo di essere più oculati nel fare la spesa e proviamo a tirare la cinghia», dicono in coro i ristoratori consci che, se non la corsa dei prezzi non dovesse arrestarsi, rivedere i menu sarà necessario ma come estrema ratio.

A una salita generalizzata dei costi si aggiunge il minor afflusso nelle pizzerie, nei ristoranti e nelle panetterie. E se gennaio, dopo le feste, è generalmente un mese dove le uscite fuori si diradano, è anche vero che l'alto numero dei contagi in città ci ha messo del proprio. «Le prenotazioni sono diminuite - dice Di Zanni - e ormai si lavora bene solo il sabato, grazie anche alla clientela che viene da fuori. Tanti i ragazzi, meno timorosi del virus, mentre le fasce d'età più adulte rimangono a casa». Ma non sono solo il freddo e il Covid a influire. Le panetterie, ad esempio, vendono beni di prima necessità. «Alle 18.30 il nostro negozio era sempre pieno, ora è semivuoto», afferma Tedone. Qualcosa in più di un campanello d'allarme.