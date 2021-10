Pasta, pane e pizza: prezzi in aumento. La colpa è (anche) del riscaldamento globale

Tra numerose variabili e argomentazioni soggettive emerge un dato incontrovertibile: pasta, pane e in generale tutti i derivati della farina hanno subito o subiranno rincari. Il problema è complesso e si inserisce nel solco di un aumento generalizzato delle materie prime, dalla benzina all'energia elettrica che ricade, a cascata, su quasi tutti i beni di prima necessità.

La pasta. L'aumento più elevato riguarda il grano duro, quello con cui si fa principalmente la pasta. «Se fino al 2019 il costo di una tonnellata di grano duro era di 250 euro e fino a giugno scorso era di circa 280 euro, oggi si raggiungono punte di 600 euro a tonnellata», ci spiega Giandomenico Marcone, responsabile acquisti di Granoro. «La causa principale è stata una minor produzione a livello mondiale. L'incredibile ondata di caldo che ha investito il Canada, maggior esportatore al mondo, ha stravolto il mercato. Mediamente i canadesi producono 5-6 milioni di tonnellate all'anno, nell'ultima campagna hanno prodotto la metà. L'Italia produce 4 milioni di tonnellate ma, essendo un Paese che del grano duro fa ampio consumo, riesce a coprire soltanto il 60% del fabbisogno interno, il resto è costretto a importarlo, soprattutto dal Canada». Ma non è tutto qui. «In generale - continua Marcone - il grano non basta più per tutti. La richiesta è aumentata, le riserve si azzerano ben prima del nuovo raccolto e di conseguenza sale il prezzo».

Non è solo una questione di grano. L'aumento di plastica e carta per gli imballaggi, energia elettrica per la produzione, benzina per il trasporto, aggiungono altri voci corpose al rincaro che potrebbe essere di circa 20-25 centesimi a pacco. Sarà importante il dialogo che le aziende produttrici instaureranno con i player della grande distribuzione organizzata per poter spalmare gli aumenti e non farli ricadere unicamente sui consumatori. «Sicuramente con questi costi sarà impossibile mantenere lo stesso prezzo per l'utente finale», precisa Marcone.

Pane e pizza. Pizzaioli e panettieri lavorano con dinamiche differenti ma, anche qui, i prezzi stanno lievitando. Il pane, ad esempio, ha subito un incremento che va dai 30 ai 50 centesimi al chilo. In questo caso spesso sono i costi accessori la causa perché il grano tenero ha subito aumenti più contenuti. «Noi vendiamo pane, pizza, dolci e diversi prodotti da forno - racconta Giuseppe Tedone de La Sfornata - e tutte le materie prime sono rincarate. Il burro è aumentato di 2 euro e 50. Per non parlare di imballaggi ed energia elettrica. Il ritocco del costo del pane è inevitabile, considerando anche che non aumentava da almeno 20 anni». E per la pizza? I rincari ci saranno ma l'entità sarà variabile da pizzeria a pizzeria. Accordi con i fornitori, tipo di forno, ingredienti usati per l'impasto. Starà al ristoratore trovare un modo per ammortizzarli il più possibile.

Il futuro. Dai giganti del grano come i Casillo ai piccoli panettieri sono tutti d'accordo: difficilmente si tornerà indietro. «Il prezzo potrebbe continuare a salire e si prospetta un 2022 difficile. - dice Gianni Marcone - Anche gli agricoltori, che quest'anno hanno venduto ad un prezzo elevato, dovranno fare i conti con i rincari di semi e fertilizzanti - i secondi addirittura scarseggiano - innescando un'ulteriore salita del prezzo di mercato». E allora, qual è la soluzione? «Puntare a colmare il fabbisogno nazionale. - spiega sicuro Marcone - Il grano italiano è un ottimo prodotto. Con il progetto Dedicato di Granoro lavoriamo solo grano pugliese nonostante questo ci costi di più per via delle premialità che riconosciamo agli agricoltori. Bisogna aumentare le superfici e le quantità, sperando in un buon raccolto».

Gli fa eco Beniamino Casillo, co-amministratore delegato di Molino Casillo, intervistato da Stefania Leo di Linkiesta. «In Italia ogni terreno agricolo ha una sua specifica funzione: questa teoria è valida dalla Campania in su ma al di sotto di questa linea immaginaria, la terra abbandonata abbonda. La situazione creatasi quest’anno ci dice che avere terreni agricoli abbandonati è un lusso che non possiamo più permetterci».