Anche il prezzo del latte è in salita. Pesa l'aumento dell'alimentazione del bestiame

Dopo i rincari su farina (qui il nostro approfondimento) e carne, si confermano concretamente i timori manifestati negli ultimi mesi sui rincari dei latticini. Una sentenza per tutti i trasformatori di latte bovino, oltre che, naturalmente, per i consumatori. Anche in questo caso l'aumento del latte è legato a doppio filo a quello globale delle materie prime.

La mannaia che si abbatte inesorabile sulle tasche dei cittadini sembra avere origine «nel costo del foraggio e dell'alimentazione del bestiame», dice Vito Rozzo del Caseificio Coratino. Il produttore coratino tiene subito a precisare che i rincari più importanti sono legati al latte bovino, e che lui è produttore di formaggi di derivazione ovina.

«Acquisto il latte dagli allevatori - continua Rozzo - ma faccio dei contratti a livello annuale. Una volta stabilito il prezzo, cerco di andare avanti. Il costo dell'allevamento di bovini è inevitabilmente connesso al costo delle materie prime e dell'energia. L'allevamento, tra l'altro, sta subendo aumenti dovuti al costo del mangime. Nel periodo estivo e autunnale gli allevatori sono costretti a integrare con i mangimi, farinacei che sono aumentati, come altri derivati della farina. Le motivazioni del rincaro del latte sono poi legate a un discorso nazionale e internazionale perchè la gran parte dei prodotti sono legati alle borse e ai riferimenti nazionali e internazionali».

«Il latte vaccino- aggiunge - sta aumentando di settimana in settimana. Sembra che l'ago della bilancia della produzione del latte vaccino in Europa sia la Germania. Non ci sono grossi allevamenti in Puglia, quindi si tende prevalentemente a utilizzare latte estero. È giunta la notizia che grossi caseifici nel nord-est italiano abbiano finito le loro scorte, ragione per cui il valore del latte sta impazzando».

Ma non è solo il latte ad aver subito un aumento sostanzioso. «Ad essere cresciuto maggiormente, più del latte - ci spiega Giuseppe Maldera, amministratore delegato dell'omonimo caseificio - è stata la panna, ingrediente principale di molti nostri prodotti. A questo vanno aggiunti i rincari di energia, trasporto e imballaggi. Questo porta ad un costo maggiore per i consumatori».