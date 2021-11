Dopo le palme: su corso Mazzini e via Duomo arrivano roverelle e agrifogli

Via le palme, ecco roverelle e agrifogli. Sono queste le essenze che andranno ad abbellire via Duomo e corso Mazzini dopo la rimoziine delle vecchie piante.

Partiamo da via Duomo. Come si ricorderà, all'inizio di settembre la giunta comunale diede mandato al dirigente del settore lavori pubblici, ambiente e agricoltura, di predisporre un progetto per la rimozione delle 19 fioriere ubicate su via Duomo ormai da oltre 15 anni, in quanto «diventate fatiscenti e in alcuni casi pericolose». Contestualmente, venne disposta la dismissione delle palme allocate nei contenitori, attaccate irrimediabilmente dal punteruolo rosso. Secondo quanto deciso, le palme verranno sostituite da altrettanti esemplari di "Ilex aquifolium piramidalis", arbusto della famiglia "Aquifoliaceae" noto con il nome di agrifoglio.

«Le nuove piante - precisa una delibera della giunta comunale - inizialmente potranno essere collocate, al posto delle attuali 19 vasche, negli stessi vasi forniti dal fornitore vivaista. Nel caso entro il 31 gennaio 2022 non dovesse essere possibile, per qualsiasi motivazione, trapiantare le 19 piante di Ilex Aquifolium Piramidalis nei “vasi idonei” da collocare via Duomo - si legge ancora nel provvedimento - si provvederà a trapiantare le piante nel parco comunale di via Sant’Elia».

Su corso Mazzini, invece, gli ultimi esemplari di palme - anch'essi attaccati dal punteruolo rosso - sono stati rimossi nei primi giorni di novembre. Al loro posto, negli alvaretti, è stata disposta la piantumazione di 12 esemplari di "roverella" (Quercus pubescens), la specie di quercia più diffusa in Italia. Il costo di entrambi gli interventi, coperto da fondi comunali, ammonta a 46mila euro. Approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica, la giunta comunale ha disposto anche l’immediata esecutività, come proposta dal dirigente di settore. «Con questo intervento - recita la delibera - si ritiene che il Comune possa venire incontro alle richieste e alle aspettative della cittadinanza rendendo maggiormente fruibile, decoroso e sicuro il patrimonio verde comunale».