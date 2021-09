Dopo oltre 15 anni, via le fioriere da via Duomo. Lo ha deciso la giunta con una delibera approvata nei giorni scorsi.

«Con provvedimento antecedente al 2006, su tale arteria importante sia sotto il profilo storico che sotto il profilo urbanistico, fu determinato di arricchirne la bellezza con il posizionamento di contenitori realizzati in tufo rivestito in rame in cui allocare un albero di palma per ogni contenitore» si legge nel provvedimento. «A seguito di reiterati atti di vandalismo per cui tali contenitori venivano spogliati del rame di rivestimento, fu dato indirizzo ai dirigenti del settore urbanistica e verde pubblico e del settore lavori pubblici di rimuovere le fioriere, con il recupero delle palme nelle more di una indizione di un concorso di idee. In realtà, successivamente, si ritenne opportuno invece, sostituire il solo rivestimento in rame con un sistema di doghe di legno pitturate».

La giunta ha poi rilevato che «il sistema di rivestimento in doghe di legno, dato il tempo trascorso ed essendo state esposte agli agenti atmosferici, è diventato fatiscente ed in alcuni casi pericoloso; oggi i contenitori in essere hanno perso quella caratterstica di “arredo urbano” per cui erano stati pensati; che la soluzione adottata per la collocazione ovvero a cavallo fra il marciapiede e la sede stradale oggi non garantisce un agevole deflusso delle acque meteoriche, anzi ne favorisce il ristagno; tale ristagno ha provocato la marcescenza di alcune parti della base del rivestimento oltre a favorire la proliferanzione di larve di insetti». In più «ben 7 dei contenitori, su un totale di 19, non contengono più le palme originarie, ma si presentano con soluzioni provvisorie e fatiscenti.

Preso atto, pertanto, di dover dare priorità ad una soluzione che, preliminarmente, garantisca una maggiore salubrità ambientale coniugata ad una migliore immagine del corso per rimuovere la sensazione di disagio che attualmente provoca nei cittadini e nei visitatori che percorrono questa importante arteria», la giunta ha deciso di «dare corso allo smantellamento di tutti i contenitori/fioriere esistenti che risultano collocati lungo tutta via Duomo e di ricollocare tutte le residue palme esistenti nel parco comunale». Contestualmente, è stato dato mandato al dirigente del Settore lavori pubblici, ambiente e agricoltura, Di Bari, di «predisporre, con la massima urgenza, il progetto di smaltimento».