Tumulazioni: Giunta conferma le vecchie (e care) tariffe, ma nessuna maggiorazione per vittime Covid

Il dibattito si era aperto sul finire del 2020, in seguito alla segnalazione di un lettore che sottolineava l'esoso costo delle tumulazioni in città. E in questi giorni il cerchio si è chiuso con una delibera di giunta che il 12 aprile scorso ha riconfermato le tariffe comunali per i servizi cimiteriali.

Per tumulare un proprio caro, quindi, serviranno - come prima - 400 euro, che diventeranno 300 per chi rientra nella fascia di reddito Isee inferiore a 10mila euro, 200 se si tratta di feto o bambino al di sotto dei 10 anni. Se l'operazione verrà effettuata nei giorni festivi o in orari non di servizio, il costo salirà a 600 euro. Non verrà però applicata alcuna maggiorazione per le operazioni disposte d'urgenza dall'ufficio igiene per motivi igienico sanitari, in modo da non gravare ulteriormente sulle famiglie che hanno perso un familiare a causa del Covid.

A parte quest'ultima novità, non cambia, quindi, il tariffario che da diversi anni continua, immutato, a delineare i costi dei servizi cimiteriali, riconfermati nel settembre 2020 dal commissario prefettizio e ora anche dall'amministrazione comunale.

Nel dicembre scorso la questione arrivò anche sui banchi del consiglio comunale. Su domanda di Vito Bovino, il sindaco De Benedittis rispose: «Mi sembra una tassa iniqua, ma per procedere dobbiamo attivarci seguendo le procedure giuste. Uscirà un mio atto d'indirizzo in tal senso».

Allora come mai la Giunta ha riconfermato il tariffario? «Poiché è il primo bilancio di questa amministrazione - spiega Vincenzo Sinisi, assessore ai lavori pubblici e servizi connessi - pur ritenendo necessari diversi approfondimenti sulle tariffe, si è ritenuto dare priorità all'assetto generale del bilancio, per cui, tutte le tariffe sono state sostanzialmente confermate.

Si è voluta fare eccezione nello specifico alle tariffe definite a suo tempo per le tumulazioni, su cui si è scelto di non applicare la maggiorazione per le operazioni disposte di urgenza dall'ufficio igiene della Asl Bari "per motivi igienico sanitari. Tale scelta è stata una doverosa risposta a quelle famiglie a cui è venuto a mancare un proprio caro per il Covid 19. Ovviamente la piena operatività di questa scelta è temporalmente connessa all'approvazione del bilancio preventivo che si terrà nel prossimo consiglio comunale».