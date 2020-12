Dai 400 ai 600 euro per una tumulazione. Perché costa così tanto morire a Corato?

Quanto costa morire a Corato? Qualche giorno fa è arrivata in redazione una lettera di protesta firmata da un cittadino che ha pagato 400 euro la tumulazione di sua madre. «In piena pandemia, - sottolinea il signor Cataldo commentando il costo elevato del servizio - dove chiudono i negozi, le aziende, i lavoratori in cassa integrazione/disoccupati con genitori, parenti e figli che ogni giorno muoiono a seguito della pandemia, il Comune di Corato fiuta il business sui deceduti, visti anche i numeri giornalieri degli stessi. È una vergogna. Non si dica che il lavoro di 4 persone dipendenti dell'Asipu, per 15 minuti di lavoro costano 400 euro».

Il tariffario parla chiaro: 400 euro per una tumulazione che diventano 600 se effettuata in giorni festivi o, nei giorni feriali, fuori dall'orario di servizio, ovvero nel pomeriggio. Stesso costo anche per l'inumazione, ovvero la fossa. È previsto uno sgravio di 100 euro per chi ha un Isee inferiore ai 10.632 euro e - solo per le inumazioni - di 200 euro per feti e bambini di età fino a 10 anni. Il servizio è gestito dall'Asipu e il tariffario viene confermato di anno in anno dal sindaco con la giunta.

Il signor Cataldo cita la delibera 83/G del 15 settembre di quest'anno firmata dal commissario prefettizio Schettini. In realtà il commissario non ha fatto altro che confermare un tariffario rimasto immutato nei prezzi da anni.

Si pagano cifre simili anche negli altri comuni? Ad Andria ad esempio, la tumulazione costa 170 euro. Il servizio è gestito da un privato e questo giustifica tariffe più basse. A Trani invece è gestito direttamente dal Comune e anche qui i costi per la tumulazione sono inferiori: 124 euro se la tumulazione avviene in area pubblica o cappella privata. Allora perché a Corato costa più del doppio?

«È una questione di armonia nella gestione di un bilancio in salute. - spiega Massimo Mazzilli, forte dell'esperienza come assessore al bilancio prima e sindaco della città poi - Se i servizi funerari costano di più ci sono altri tributi che gravano meno sul cittadino. Magari detrazioni importanti per le imprese e le famiglie. A deciderlo, ovviamente, sono le amministrazioni attraverso la loro impronta politica».

Quindi la palla ora passa alla nuova amministrazione comunale che dovrà approvare il tariffario per il 2021. Conserverà gli attuali costi o li rimodulerà?