Omicidio piazza Abbazia, all'origine ci sarebbe una lite avvenuta qualche sera prima

All’origine dell’omicidio ci sarebbe stata una lite avvenuta qualche sera prima. Di certo il 21enne coratino Domenico Manzi, che ha sparato materialmente al 23enne Victorjan Picaku la sera dell’1 agosto in piazza Abbazia, era armato di pistola e mazza da baseball.



Per motivi di difesa, avrebbe sostenuto davanti al magistrato della Procura di Trani Raffaella De Luca, dopo essersi costituito ieri sera ai militari insieme al cugino Domenico Patruno, 29enne anche lui residente a Corato, che era alla guida della Vespa con la quale sono giunti in piazza Abbazia la sera dell'1 agosto.

Secondo il decreto di fermo, la vittima sarebbe stata contattata da Manzi qualche ora prima dell’omicidio per telefono. La circostanza sarebbe stata smentita dall’interessato durante l’interrogatorio.

Ora saranno gli ulteriori accertamenti dei carabinieri a chiarire anche questo aspetto. Come quello del movente. La lite di qualche sera prima sarebbe avvenuta per una ragazza, ma carabinieri e Procura non escludono che possa esserci stato dell’altro. Inoltre, vi avrebbero preso parte anche altri connazionali della vittima.

Manzi e Patruno – entrambi gravati da precedenti - rispondono di concorso in omicidio aggravato e detenzione e porto di arma comune da sparo, nonché porto senza giustificato motivo fuori dalla loro abitazione di mazza in legno (del tipo da baseball). Per ora sono in carcere a Trani dopo essersi costituiti nella serata di ieri.