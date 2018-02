Per Carnevale niente lattine e bottiglie in vetro, firmata l’ordinanza

Ennesima ordinanza per migliorare l’ordine e la sicurezza pubblica durante il "Carnevale Coratino". Per prevenire «fenomeni di inciviltà e vandalismo» sono state messe in atto delle misure che limitano il «consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine». Nei giorni scorsi sul sito del Comune sono state pubblicate anche le ordinanze che regolano il traffico e che vietano l'utilizzo di bombolette.



L’ordinanza vieta «a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento della sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici e nelle immediate vicinanze» di «introdurre e/o di consumare bevande, alcoliche e non, in bottiglie o in contenitori di vetro e/o il divieto di vendita per asporto di bevande, alcooliche e non, contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche dispensate da distributori automatici». Non è ammesso dunque la «vendita per asporto di bevande».

La manifestazione, lo ricordiamo, si svolgerà in piazza XI Febbraio, via Dante, piazza C. Battisti, corso Cavour, piazza V. Emanuele, corso Garibaldi, largo Plebiscito, corso Mazzini e via G. Di Vittorio.

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporta: l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da curo 25 a 500 euro; il sequestro amministrativo dei prodotti finalizzato alla successiva confisca e distruzione degli stessi prodotti; a carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale e/o di somministrazione, l'autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.