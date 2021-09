Basta Bozzi col Canosa. Corato Calcio ancora in vetta

Basta un gol di Beppe Bozzi per battere il Canosa e mantenere la vetta della classifica in condominio col Barletta. Si gioca al "Fausto Coppi" di Ruvo dopo la revoca del "Sant'Angelo dei Ricchi" di Andria. Proprio l'attaccante barese è protagonista del primo tempo. Prima non riesce a sfruttare un filtrante appetitoso a centro area, poi prova a infilarsi in area ma viene steso dai difensori canosini con un intervento al limite, infine cerca il bel gol con una demi-volée che finisce alta. Alla mezz'ora della ripresa riesce a timbrare il cartellino. Frappampina, entrato nella ripresa, spacca in due la difesa del Canosa, evita due difensori, sterza e colpisce il palo con un diagonale. Lesto, Beppe Bozzi, ribatte in rete per l'1 a 0 che decide l'incontro. Nel finale c'è spazio solo per l'espulsione di Sangare.

Il gol di Bozzi tiene il Corato in vetta con il Barletta, vittorioso sul San Severo per 3 a 1. Clamorosa vittoria del Borgorosso di Leonino in casa del Manfredonia (0-2). Torna alla vittoria il Mola - 2 a 0 al San Marco - con una doppietta di Bongermino. Due gol anche per il francese Perchaud del Real Siti, nel 2 a 2 tra i foggiani e il Trinitapoli. Sale l'Unione Calcio Bisceglie. Un'incornata di Gennaro Manzari permette ai biscegliesi di battere di misura il Vieste. Primo punto per Trani e Orta Nova. Le due squadre pareggiano 1 a 1. La classifica (prime posizioni): Barletta, Corato 9; Mola, Uc Bisceglie, San Severo 6; Trinitapoli 5; Vieste, Borgorosso 4. Domenica prossima Corato di scena a Vieste.

I tabellini

Corato: Addario, Ianniciello, Daiello, Lezzi, Cotello, Ngom, Obodo, Telesca, Bozzi, Azzarito, Di Rito, Marrano. Allenatore Olivieri.

Canosa: Cafagno, Sangare, Paganelli, Cepele, Fanelli, Sane, Strippoli, Dascoli, Kone, Caputo, Massari. Allenatore Sorrenti.

Arbitro: Piciaccia di Barletta

Rete: 32'st Bozzi