Riccardo Lerro nuovo allenatore della Nmc

La Nuova Matteotti Corato ha deciso di affidare la guida della squadra di serie C Gold al tecnico Riccardo Lerro, volto già noto in casa Nuova Matteotti e già allenatore delle squadre giovanili per diversi anni. Prende il posto di Marco Verile. «La scelta, - scrive la società - dopo un lungo confronto tra i dirigenti tecnici, è stata ben voluta e condivisa da tutti, visto il ‘curriculum’ di Lerro che dimostra competenza e professionalità sia dal punto di vista cestistico, che umano. La società augura al nuovo coach un prosieguo di stagione ricco di successi importanti, portando in alto il nome della NMC».