Marco Verile non è più il coach della Nuova Matteotti Corato

Le strade della Nuova Matteotti Corato e dell’allenatore Marco Verile si dividono. La società ha fatto sapere che, nella serata di ieri, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l’allenatore coratino. «La società - scrive la Nmc - pur apprezzando il contributo finora apportato ai colori Nmc da coach Verile, non ritiene di proseguire la collaborazione ed augura a Marco un futuro pieno di soddisfazioni e successi». Si attende ad ore il nome del nuovo tecnico.

Su Facebook, Verile ha ringraziato la società e salutato tutti. «Ringrazio la società, tutta la dirigenza, la presidente Grazia Balducci, Mimmo Gatta e Franco Gatta (è stato lui, in primis, a volermi alla guida della squadra), per avermi dato la possibilità di allenare in questi due anni, seppur diversi e particolari in virtù dell’emergenza sanitaria che sta colpendo il Paese.

Ogni esperienza è sempre una nuova lezione per arricchire il proprio bagaglio tecnico e umano. Voglio inoltre augurare tanti, tanti successi al nuovo coach, per un finale di stagione ricco di soddisfazioni. Ringrazio tutti i giocatori che sono stati gli attori principali di tutte le partite, con risultati bellissimi, capitanati da Aldo Gatta. E grazie al mio assistente Francesco D’Introno. Grazie a tutti».