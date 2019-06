Ancora azzurro per Siria Perrone, volerà a Baku per il Festival olimpico della gioventù europea

Continua il 2019 d'oro per Siria Perrone. Ieri è stata convocata per il Festival olimpico della gioventù europea per la lotta libera femminile, categoria 46 kg.

L' European Youth Olympic Festival è una manifestazione sportiva che si tiene dal 1991 ed è dedicata ai giovani atleti. Partecipano i 48 paesi membri del Comitato Olimpico Europeo associato al Cio. Dieci gli sport rappresentati: ginnastica artistica, atletica, basket, ciclismo, pallamano, judo, nuoto, tennis, pallavolo e per l'appunto, la lotta libera. Quest'anno la sede è Baku, in Azerbaijan dal 21 al 27 luglio.

Siria scenderà sulla materassina assieme alle altre sei compagne di nazionale (la spedizione, che comprende anche greco-romana e stile libero maschili, è composta da 18 giovani atleti). L'unica prescelta nella sua categoria di peso dal team degli allenatori composti da Enrique Valdes (head coach), Francesco Costantino, Fabio Coscino, Emmanuele Rinella (coach).

Convocazione in azzurro che arriva dopo l'ottimo (e sfortunato) Europeo di Faenza, dove la giovane lottatrice coratina è arrivata ad un passo dal bronzo.