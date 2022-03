Le ruote grasse tornano ad affrontare le ripide salite del bosco Cecibizzo, i singletrack che si inoltrano nel cuore dell'alta Murgia e gli sterrati della zona San Magno. È il programma del terzo memorial Livrieri, manifestazione pensata per ricordare Cataldo Livrieri - tra i pionieri della mountain bike a Corato - a quasi quattro anni dalla sua prematura scomparsa.

La gara, che coincide con la prima mediofondo del Parco nazionale dell'alta Murgia, si correrà domenica 10 aprile (ritrovo in contrada Pedale, presso la masseria Gammariello, alle 7.30 e partenza alle 9.30) su un circuito misto con tratti di singletrack, tecnici e divertenti tra bosco, proprietà privata e strada in asfalto e sterrato, chiuso al traffico, della lunghezza di 23 chilometri da ripetere due volte. La corsa - organizzata dalla società Quarat Bike - è riservata alle categorie Juniores, Under, Elite, e cicloamatori Master maschile e femminile regolarmente iscritte alla Federazione Ciclistica Italiana e enti della consulta in convenzione con la stessa federazione. Saranno presenti anche gli studenti dell'istituto professionale alberghiero, che distribuiranno primi piatti. È possibile iscriversi tramite il sistema federale all'indirizzo http://fci.ksport.kgroup.eu/Fci/ (fattore K). inserendo ID gara 160693 e su http://icron.it . Info ai numeri 347.6442183 (Nino) e 338.3318759 (Vito).