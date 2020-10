Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Il lungo giorno di De Benedittis, dalla gioia del comitato alla festa in piazza Copyright: CoratoLive.it

Un'ora dopo la fine del comizio di ringraziamento in piazza Cesare Battisti, Corrado De Benedittis è ancora lì, con alcuni dei suoi compagni di viaggio. Chiacchierano davanti quella che, da domani, sarà la sua seconda casa, illuminati dal tenue arancio dei lampioni. Un momento per scaricare la tensione di una giornata lunga e faticosa, cominciata con la febbrile attesa dello spoglio e deflagrata dopo l'esito delle prime sezioni che segnavano già un vantaggio netto su Perrone.

Alle 15, sul suo profilo, appare l'antico orologio che campeggia dalla facciata del Comune, fermo da tempo. «È ora di rimettere le lancette alla storia di una città», scrive. Dopo pochi minuti le prime lacrime di commozione si fanno strada tra i sostenitori che popolano il cinema Elia, centro del suo laboratorio politico. Scheda su scheda, voto dopo voto la speranza si fa certezza. Corrado De Benedittis è il nuovo sindaco di Corato ma lui non c'è ancora. Il primo pensiero pubblico è affidato ancora ai social, poco dopo le 16.30: «Un grandissimo abbraccio alla città del cuore».

Sbuca alle 17 e viene travolto dalla festa (nella gallery curata da Roberto Ferrante) di chi ne ha condiviso il percorso ma anche dei cittadini che l'hanno sostenuto con il voto popolare. Nelle interviste rilasciate ai colleghi della stampa ricorda i capisaldi delle sue idee politiche: la non violenza, la bellezza e la rivoluzione gentile.

Più tardi, ai nostri microfoni, entra nel dettaglio delle prime scelte da sindaco: «Ora dobbiamo affrontare con rigore l'emergenza sanitaria e, nello stesso tempo, rimettere in moto la città». Sulla giunta conferma: «Nessun manuale Cencelli ma, collegialmente, saranno individuati in base alle loro competenze. Ne possiamo scegliere sette, potremmo individuarne sei. Lo faremo subito».

Alle 22 l'ultimo momento collettivo in piazza con un ospite a sorpresa. Quel Michele Emiliano che tre giorni prima gli aveva dedicato un vibrante endorsement dallo stesso palco. «Evviva Corato! - ha esordito il neosindaco - Dedico questa vittoria ai coratini ma anche a Carla Nespolo, presidente dell'Associazione Partigiani, scomparsa quest'oggi». Poco prima risuonava "Bella ciao", canzone simbolo della resistenza. «Voglio fare una dedica ai martiri della resistenza», dice De Benedittis e spiega anche il perché. «Quando ho saputo della candidatura di Perrone mi sono sentito perso, già sconfitto, come quei giovani prigionieri. Loro hanno resistito e ho voluto farlo anche io».

Arriva anche una carezza per il suo sfidante: «Saluto con affetto il senatore Perrone, del cui ruolo politico e storia personale siamo consapevoli e pienamente riconoscenti. Mi ha telefonato pomeriggio per farmi gli auguri, sono stato contento e gli ho mandato un caro abbraccio». Tante le cose da dire ai suoi nuovi concittadini. De Benedittis saluta tutti, dai giovani «protagonisti di questa rivoluzione gentile» alle persone che vivono nelle periferie, ringraziato quelle forze politiche - guidate da Bovino e Longo - che con Corrado hanno stretto un patto d'alleanza e propone un grande open day comunale.

Alla fine lascia la parola ad Emiliano. Il governatore della Puglia, in crescendo, indica la strada ai coratini: «Non abbiate paura né di sostenere Corrado né di dirgli che non siete d'accordo ma stategli vicino per questi cinque anni». Si comincia oggi.