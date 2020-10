De Benedittis: «Svolta storica, hanno vinto i giovani. Basta veleni, solo rispetto». Il video

Gratitudine, entusiasmo e prospettiva. Dalle prime parole del neo eletto sindaco Corrado De Benedittis viene fuori la filosofia - è proprio il caso di dirlo - che guiderà i prossimi cinque anni dell'amministrazione comunale della città di Corato.

«Buonasera a tutti e a tutte, alla città di Corato; agli elettori, giovani, adulti ed anziani - ha esordito De Benedittis dal suo comitato elettorale - Un saluto al mio avversario, il senatore Perrone: è stato molto gentile, mi ha già chiamato per farmi gli auguri. Gli ho garantito pieno rispetto e riconoscimento dei ruoli.

Dobbiamo dare vita ad una stagione serena, lasciarci alle spalle i veleni e andare verso il rispetto reciproco ed una politica alta che pensi a garantire la dignità ad ogni uomo e ad ogni donna. Senza differenza.

Credo che si tratti di una svolta storica, era necessaria. Si doveva aprire questa stagione. Ne andava del futuro della comunità. Dobbiamo essere uniti. Vi prego di avere un linguaggio rispettoso di tutti, anche sui social. Gli avversari politici non sono nostri nemici, sono concittadini; dobbiamo volerci bene pur nella differenza delle visioni politiche.

L’elemento forte di novità è che sia stato eletto un sindaco la cui bandiera politica è quella della non violenza. Avete eletto il sindaco della non violenza.

Un grazie particolare voglio dirlo ai giovani di questa città. Noi ci siamo rivolti a loro negli ultimi anni, loro hanno capito quale era la posta in gioco. Questa è la vittoria dei giovani della città di Corato, sono stati loro che hanno spiegato ai più grandi che era giunto il momento di far diventare protagonista della città la nuova generazione.

Consentitemi di ringraziare questo signore, Beniamino Marcone. Attraverso di lui tutti loro (rivolgendosi alle persone a lui più vicina, ndr).

Vi do appuntamento alle 22 in piazza Cesare Battisti, per una festa popolare della rivoluzione gentile».





Il video in diretta dal comitato di Corrado De Benedittis