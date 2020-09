Comunali: l'affluenza finale è del 68.6%. Tre punti in più rispetto al 2019

Si sono definitivamente chiusi alle 15 i seggi per questa tornata elettorale nella quale i coratini hanno votato per ben tre consultazioni.

Dopo l'apertura delle urne, via allo spoglio: verranno scrutinate prima le schede del referendum e poi a ruota quelle delle regionali. Domani alle 9, invece, toccherà alle comunali.

Intanto, gli ultimi dati sull'affluenza alle urne: il 68.6% per le comunali, il 68.7% per le regionali e il 77.1% per il referendum.

Il dato delle comunali è superiore di quasi tre punti rispetto a quello registrato nelle elezioni 2019, quando l'affluenza finale si attestò al 65.8%.

Nel dettaglio, alle comunali hanno votato 29.751 aventi diritto, divisi tra 14.690 uomini (49.4%) e 15.061 donne (50.6%). Per le regionali, invece, alle urne si sono recati 29.729 aventi diritto, divisi tra 14.685 uomini (49.4%) e 15.044 donne (50.6%). Al referendum, infine, hanno votato 29.710 aventi diritto, divisi tra 14.672 uomini (49.4%) e 15.038 donne (50.6%).

Alle 23 di ieri, l'affluenza alle urne è stata del 49.5% per le comunali, del 49.4% per le regionali e del 55.5 % per il referendum.