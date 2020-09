Primo giorno di voto: alle 23 il 49.5% d'affluenza alle urne per le comunali

Alle 23 di oggi, terza rilevazione ufficiale di questa tornata elettorale, l'affluenza alle urne è stata del 49.5% per le comunali, 49.4% per le regionali e del 55.5 % per il referendum.

Il dato delle comunali è più basso del 16.3% rispetto a quello registrato nelle elezioni 2019, quando l'affluenza alla stessa ora si attestò al 65.8%.

Nel dettaglio, sinora alle comunali hanno votato 21.415 aventi diritto, divisi tra 10.982 uomini (51.3 %) e 10.433 donne (48.7%). Per le regionali, invece, alle urne si sono recati 21.406 aventi diritto, divisi tra 10.981 uomini (51.3 %) e 10.425 donne (48.7%). Al referendum, infine, hanno votato 21.392 aventi diritto, divisi tra 10.971 uomini (51.3 %) e 10.421 donne (48.7%).

Alle 19 di oggi, prima rilevazione ufficiale di questa tornata elettorale, l'affluenza alle urne è stata del 36.5% per comunali e regionali e del 41% per il referendum..

Il prossimo dato sull'affluenza verrà diffuso domani.



