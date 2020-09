«Questa sfida elettorale è un derby tra passato e il futuro, un po' come Italia-Germania dell'82: nessuno dava l'Italia vincente di fronte alla grande Germania e invece alla fine l'Italia segnò il gol della vittoria».



La seconda intervista dello speciale elezioni rivolto ai candidati sindaco è con Corrado De Benedittis, in corsa per la carica di primo cittadino con il sostegno delle liste Rimettiamo in moto la città, Democrazia solidale-Demos, Partito Democratico, Italia in Comune e Italia Viva.

Una chiacchierata della durata di circa dieci minuti - così da rendere il video maggiormente fruibile da parte dei lettori - come avvenuto ieri con Vito Bovino e come avverrà a ruota (in ordine alfabetico) con Nico Longo e Luigi Perrone.

«Dopo l'importante risultato ottenuto lo scorso anno e la caduta dell'amministrazione D'Introno, abbiamo ritenuto doveroso esserci per dare alla città la possibilità di un cambiamento che la apra al futuro» ha affermato De Benedittis rispondendo alle domande di Giuseppe Cantatore.

«Nel programma abbiamo messo al centro il rilancio della zona industriale e del commercio. Occorre ripensare la città a partire dalla sostenibilità ambientale e sociale, dall'innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione. Ciò detto, va rimessa in sesto la macchina comunale in quanto sinora è mancata una politica della programmazione del personale.

A chi lo definisce poco concreto in quanto docente di filosofia, risponde: «La filosofia è capacità di analisi e di ricerca delle soluzioni concrete ai problemi. Giusto per citare un esempio: da sindaco, il filosofo Cacciari ha risollevato Venezia dalla crisi».

L’intervista completa nel video in alto.