Aggressioni in città, De Benedittis: «Si convochi un tavolo per la sicurezza pubblica»

«Si convochi un tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica». È quanto ha chiesto questa mattina al Comune il candidato sindaco Corrado De Benedittis, dopo le numerose aggressioni - l'ultima si è verificata ieri sera - che si stanno verificando in questi giorni in città.

De Benedittis, d'intesa con le forze politiche convergenti nella CAP 70033 - Casa della Politica (Demos-Democrazia Solidale, Italia in comune, Italia viva, Rimettiamo in moto la città, Sinistra Italiana), ha presentato all'Ufficio protocollo del Comune, «una sollecitazione al Commissario prefettizio affinché voglia convocare, con urgenza, un Tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e al contempo voglia favorire un sensibile rinforzo delle politiche sociali orientate al monitoraggio delle forme di marginalità e devianza sociale, che spesso riguardano ragazzi giovanissimi, in funzione del recupero e della inclusione.



I recenti e ripetuti episodi di atti di bullismo e di violenza gratuita ai danni di ragazzi e di anziani impongono di tenere alta l'attenzione sia sul piano del presidio del territorio, a tutela dell' incolumità pubblica, che su quello della prevenzione, nella consapevolezza che la sicurezza è un valore imprescindibile per una pacifica e serena convivenza civile».