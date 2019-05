Movimento 5 stelle primo partito, seguito a ruota dalla Lega. Poi, staccati, Pd, Forza Italia e Giorgia Meloni Fratelli d''Italia. È l'esito delle elezioni europee in città, il cui spoglio è iniziato ieri sera poco dopo le 23.

Quando manca una sola sezione ala termine dello scrutinio, i pentastellati hanno ottenuto 6.690 voti (23.5%). Circa 800 i voti in meno per la Lega (5.859, 20.6%). Quindi 3.348 (11.8%) per il Pd, 2.864 (10.1%) per Fi, 2.674 (9.4%) Giorgia Meloni Fratelli d'Italia e 1.702 (6%) per Europa Italia in comune. Dati differenti da quelli nazionali dove invece la Lega è il primo partito, seguito dal Pd e poi dal Movimento 5 stelle.

Quanto ai candidati, a Corato Salvini (Lega) è di gran lunga il più suffragato con 1.313 preferenze. 651 i voti per Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia), 625 quelli per Silvio Berlusconi (Fi), 581 per il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio (Europa Italia in comune), 549 per Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) e 426 per Elena Gentile (Pd).

L'affluenza finale, lo ricordiamo, è stata del 70.9%, dato al di sotto delle percentuali del 2014, quando a votare andò il 73.9% degli aventi diritto.

Questi i risultati - 43 sezioni su 44

LISTE VOTI % Partito Animalista 180 0.6 Europa Verde 687 2.4 Partito Democratico 3.348 11.8 Forza Italia 2.864 10.1 Europa Italia in Comune 1.702 6 Forza Nuova 26 0.1 Lega 5.859 20.6 la Sinistra 657 2.3 Partito Pirata 44 0.2 Destre Unite 141 0.5 Movimento 5 Stelle 6.690

23.5 Partito Comunista 161 0.6 Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 2.674 9.4 Popolari per l'Italia 152 0.5 Il Popolo della Famiglia 166 0.6





Voti validi: 25.351

Schede bianche: 1.633

Schede nulle: 715