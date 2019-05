Comunali: l’affluenza si ferma al 65.6%, quasi 3 punti sotto il 2014. Europee al 70.9%

Sono stati chiusi alle 23 i seggi per questa tornata elettorale che mira ad eleggere la nuova amministrazione cittadina e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

L'affluenza finale è del 65.6% per le elezioni comunali e del 70.9% per le europee. Entrambi i dati sono al di sotto delle percentuali del 2014, quando a votare andò il 68.3% degli aventi diritto per le amministrative e il 73.9% per le europee.

Nel dettaglio, per le comunali 2019 hanno votato in 28.396, di cui 14.127 uomini (49.7%) e 14.269 donne (50.3%). Per le europee, invece, hanno votato 28.480 coratini, di cui 14.165 uomini (49.7%) e 14.315 donne (50.3%).

Alle 19 la percentuale era stata del 48.5% per le comunali e del 52.3% per le europee.

Lo scrutinio per le europee è iniziato già alle 23, poco dopo la chiusura dei seggi. Lo spoglio per le comunali inizierà invece domani alle 14.