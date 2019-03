Centrosinistra, mille firme per l'appello all'unità. I promotori: «Mobilitiamoci ancora»

Lunedì 4 marzo, 45 primi firmatari hanno lanciato l’appello “Le cose che abbiamo in comune”, con l'obiettivo di «unire le forze democratiche e progressiste, alternative a chi ha governato sino ad oggi la nostra città».

Già lunedì mattina moltissime persone si sono mobilitate nel sottoscrivere l’appello e nel condividerlo sui social. Martedì è invece iniziata la raccolta firme tramite moduli cartacei. In pochi giorni sono state raccolte 336 firme online, nonostante le difficoltà tecniche della piattaforma. Il numero di firme cartacee ammonta invece ad oltre 650.

«Mobilitiamoci ancora» rilanciano oggi i promotori dell'iniziativa. «La raccolta, sia online che cartacea, terminerà domenica sera. Per firmare online questo è il link www.bit.ly/appellopercorato. Per informazioni sulle firme cartacee, invece, è possibile scrivere all'indirizzo appellocorato@gmail.com.

In questi giorni molti di noi hanno incontrato tantissime persone con cui si è condiviso il senso di questo appello. Condiviso è il senso di frustrazione rispetto ad una frammentazione che non si fonda su divergenze di programma. Frustrazione per la difficoltà nel dover spiegare agli altri concittadini il perché di questa divisione. Frustrazione per il serio rischio di riconsegnare la città nelle mani degli stessi che da troppo tempo hanno contribuito all’impoverimento economico, sociale, culturale e morale della nostra terra.

Ma in questi incontri è emerso anche con forza il desiderio di approfondire e di discutere. Il bisogno, ma soprattutto l’entusiasmo, di rimettersi in gioco e di partecipare. Per questo chiediamo alle forze di non smorzare questo entusiasmo. Ma anzi di ravvivarlo, mobilitarlo e far sì che porti alla vittoria.

Dagli incontri è inoltre emersa l’esigenza di non fermarci alla sola raccolta firme. Di provare a sbloccare la situazione e di trovare, insieme ai nostri Corrado, Paolo e Vito (in ordine alfabetico J), alle forze e alle persone che da mesi lavorano sul campo, una nuova strada condivisa. Ricordandoci prima di tutto Le cose che abbiamo in comune da cui ripartire.

Per questo i primi firmatari hanno deciso di organizzare, a breve, un incontro con i tre candidati, introdotto dalle riflessioni di soggetti del mondo associativo, giovanile e dell’impresa. Un incontro per discutere le difficoltà incontrate. Ma soprattutto i problemi, le visioni e le proposte per rilanciare la nostra Corato»